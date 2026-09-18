Σπανούλης: «Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος, χτίσαμε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ»

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα του Άρη, στο φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» μετά την ήττα στο φιλικό με 91-87...

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Περιμέναμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ήμασταν εξαιρετικοί στο προηγούμενο, κερδίσαμε με 24 πόντους και περιμέναμε τέτοια αντίδραση σήμερα. Ήταν κάτι ασυνήθιστο, έχουμε τόσους νέους παίκτες. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος.

Δείξαμε χαρακτήρα. Ανταποκριθήκαμε, επιστρέψαμε, προηγηθήκαμε. Για εμένα πιο σημαντικό είναι το πώς αντιδράσαμε, όχι το τρίποντο του Μονέκε ή τα βήματα που σφυρίχτηκαν στον Μόργκαν και κατά την προσωπική μου άποψη δεν είναι».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η βελτίωση της ομάδας. Δεν βλέπω πιο μακριά. Ξέρω τι ομάδα χτίσαμε με τους συνεργάτες μου. Είμαι 15 μέρες στην ομάδα και με ενδιαφέρει μόνη η βελτίωση».

Για την επιστροφή από το -10 και το -8: «Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Χτίσαμε πάνω σε αυτό. Χτίσαμε πάνω σε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ. Που παίζει το ίδιο για 40 λεπτά. Επιστρέψαμε κόντρα σε Μακάμπι, Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχουν σοβαρές προοπτικές, υπάρχουν πολλά να φτιάξουμε, αλλά είμαστε στο σωστό μονοπάτι».

Για τον Στέφαν Γιόβιτς: «Είναι νικητής, ηγέτης στο παρκέ και εξαιρετικός άνθρωπος. Περιμένουμε πολλά».