Η Ρεάλ βρέθηκε στο -16, ωστόσο με μια αντεπίθεση διαρκείας έστειλε το παιχνίδι στην παράταση δια χειρός Καμπαρό, με την ποιότητα της «Βασίλισσας» να μιλάει στο έξτρα πεντάλεπτο (95-98). Επανάληψη του τελικού της Euroleague το απόγευμα του Σαββάτου (20:00).

Η Ντουμπάι βρέθηκε στο +16 (36-20) στο πρώτο μέρος, ωστόσο η Ρεάλ με αντεπίθεση διαρκείας έφερε.... τούμπα το ματς, αποδείχτηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει, κερδίζοντας στο έξτρα πεντάλεπτο με 98-95. Επανάληψη του τελικού της Euroleague το απόγευμα του Σαββάτου (20:00) κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ταβάρες κυριάρχησε στο ζωγραφιστό με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Καμπαρό να είναι καθοριστικός στις κρίσιμες σημειώνοντας 20 πόντους με 6 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία από τον Γκάμπριελ Ντεκ με 15 πόντους, γεμάτη παρουσία από τον Πραντίγια (13π. 7ρ.)

Από την άλλη πλευρά ο Ντουέιν Μπέικον που αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση σημείωσε 19 πόντους με 4 ασίστ, με τον ΜακΊνλεϊ Ράιτ να προσθέτει 12 πόντους. Θετική παρουσία από τον Σενγκέλια με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ, διψήφιος και ο Καμπενγκέλε με 10 πόντους.

Ανώτερη και με καλύτερο ρυθμό η Ντουμπάι πήρε προβάδισμα με το… καλημέρα

Mε τον καλύτερο τρόπο εκκίνησε το παιχνίδι η Ντουμπάι, με την ομάδα από τα Εμιράτα να να παίρνει αέρα 6π. με το… καλημέρα (8-2 στο 3’). Η Ρεάλ ήταν νωθρή, δεν είχε μπει – ακόμα – στην αναμέτρηση, την ώρα που ο Μπέικον με τρίποντο εκτόξευσε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+12, 16-4 στο 5’). Ο Σενγκέλια βρήκε τους πρώτους του πόντους από μακριά (21-7 στο 6’), με τον Καμπαρό να απαντά για το ίδιο νόμισμα (21-10), με την άμυνα της Ντουμπάι να κάνει την διαφορά στο ματς. Ο Ουόκαπ μπήκε στην εξίσωση της αναμέτρησης, σημειώνοντας τους πρώτους του πόντους με την φανέλα της νέας του ομάδας (26-15), με τους τυπικά γηπεδούχους να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (27-18).

Εκτόξευσε την διαφορά η Ντουμπάι, απάντησε με σερί η Ρεάλ Μαδρίτης

Η ομάδα του Πασκουάλ ήταν φανερό ότι πατούσε καλύτερα στο παρκέ, διατηρούσε το προσπάθεια της σε διψήφια επίπεδα (+13, 33-20), με τον Μακίνλεϊ Ράιτ να φτάνει τους 10π. Ο Μιντζ με τρίποντο εκτόξευσε την διαφορά στο +16 (36-20 στο 13’), οι παίκτες του Μαρτίνεθ αδυνατούσαν να βρουν ρυθμό, με τον Καμπενγκέλε να δίνει σκορ μέσα από την ρακέτα (7π. 43-28 στο 17’). Οι Μαδριλένοι έβγαλαν αντίδραση, ανέβασαν την ένταση τους και στις δυο πλευρές του παρκέ, με τον Ταβάρες (12π.) να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό μειώνοντας στο -6 (43-37 στο 18’). Το σερί της Ρεάλ ανέβηκε στο 11-0 με τον Ντέκ να μειώνει σε 43-42 στο φινάλε του ημιχρόνου με πέντε σερί πόντους, βάζοντας ξανά την ομάδα του στην διεκδίκηση του ματς.

Ισορρόπησε το ματς η Ρεάλ, βρήκε ρυθμό και πήρε προβάδισμα

Με τέσσερις σερί πόντους του Οκόμπο μπήκε η Ντουμπάι στο δεύτερο μέρος (47-42), με την Ρεάλ να μειώνει με τρίποντο του Φέλιζ (49-47 στο 22’). Ο Καμπαρό έφερε το παιχνίδι σε ισορροπία (49-49), με τον Μαλεντόν να βάζει μπροστά την «Βασίλισσα» (50-51 στο 23’) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Ο Μπέικον αναλάμβανε τις περισσότερες επιθέσεις της Ντουμπάι, ωστόσο η ομάδα του Μαρτίνεθ είχε ισορροπήσει το παιχνίδι σε σχέση με το κακό πρώτο μέρος (56-56 στο 25’). Τα πολλά φάουλ είχαν ρίξει τον ρυθμό της αναμέτρησης, με την Ντουμπαι να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα (+2, 62-60 στο 28’), με την Ρεάλ να τρέχει ένα μίνι σερί 4-0 κλείνοντας το 4ο δεκάλεπτο στο +1 (63-64).

Ο Ταβάρες κυριάρχησε στο ζωγραφιστό, ο Ουόκαπ αστόχησε σε σουτ νίκης και... παράταση

Με καλάθι του Ταβάρες μπήκε η Ρεάλ στο 4ο δεκάλεπτο, με την Ντουμπάι να απαντά με ένα γρήγορο 4-0 για το 67-66 στο 32'. Ο Πραντίγια με δυο σερί τρίποντα έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα μεγαλύτερη του ενός σουτ για την «Βασίλισσα» (+5, 67-72 στο 34'), με την ομάδα του Πασκουάλ να ισοφαρίζει άμεσα δια χειρός Μπλοσομγκέιμ (72-72 στο 34'). Οι παίκτες του Μαρτίνεθ είχαν φέρει περισσότερο τον ρυθμό στα μέτρα τους, ο Καμπαρό με τρίποντο διαμόρφωσε το 72-78, με τον Γάλλο άσο να σκοράρει εκ νέου από μακριά για το 74-81 στο 36΄. Ο Οκόμπο απάντησε με το ίδιο νόμισμα (77-81 στο 37'), με τον Μπέικον να μειώνει σε απόσταση ενός καλαθιού (79-81 στο 38') και τον Ταβάρες να διαμορφώνει το 79-83 με καλάθι μέσα από το ζωγραφιστό. Ο Οκόμπο με τρίποντο έγραψε το 82-83 στο 38, με τον Μπέικον να βάζει μπροστά την Ντουμπάι με 2/2β. στο 39' (84-83). Ο Γάλλος γκαρντ της Ντουμπάι έπαιζε μόνος του, έκλεψε την μπάλα γράφοντας με λέι-απ το 88-85 30'' πριν το φινάλε, με τον Καμπάρο να απαντά με τρίποντο για το 88-88, 15'' πριν το τέλος. Ο Ουόκαπ αστόχησε σε ελεύθερο σουτ από την γωνία, με την αναμέτρηση να οδηγείται στο έξτρα πεντάλεπτο (88-88).

Πολύ σκληρή για να πεθάνει η Ρεάλ, επανάληψη του τελικού της Euroleague

Με 5-0 σερί μπήκε η Ρεάλ στο ξεκίνημα της παράτασης, με τον Καμπάτσο να διαμορφώνει το 88-96 με νέο τρίποντο, γέρνοντας την πλάστιγγα της νίκης για την ομάδα του στο 43'. Ο Οκόμπο με τρίποντο μείωσε στους 5π. (91-96 στο 44'), με τον Καμπάρο να κάνει επιθετικό φάουλ στην συνέχεια. Ο Γάλλος άσος μείωσε με δίποντο σε απόσταση ενός σουτ (93-96), με τον Φελίζ να κάνει λάθος, και την Ντουμπάι να έχει την κατοχή 23'' πριν το τέλος. Ο Ράιτ με 2/2β. έγραψε το 95-96, με τον Καμπάρό να πηγαίνει στις βολές 18''. Ο Γάλλος ευστόχησε και στις δυο, με τον ΜακΊνλεϊ Ράιτ να αστοχεί στην σε τρίποντο ισοφάρισης και την Ρεάλ να παίρνει την πρόκριση στον τελικό εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε μια επανάληψη του τελικού της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-42, 63-64, 88-88. 95-98.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης