Σε εκδήλωση συμπαράστασης στη Θέουτα ο Φλορεντίνο Πέρεθ

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης παρευρέθηκε (18/9) σε εκδήλωση στο δημαρχείο της Θέουτα, στο πλαίσιο επίσκεψης αλληλεγγύης προς την ισπανική αυτόνομη περιοχή, διευκρινίζοντας ότι δεν συνδέεται με πρόσφατες εξελίξεις.

Την Τρίτη (15/9), πριν από τον αγώνα των Μαριλένων για τη La Liga εναντίον της Έλτσε, οι Κιλιάν Μπαπέ, Βινίσιους Τζούνιορ και Ιμπραχίμα Κονατέ κάλυψαν το μήνυμα «Είμαστε όλοι "maquereaux"» που αναγραφόταν στα μπλουζάκια των υπόλοιπων παικτών.

Ο όρος «σκουμπριά» αποτελεί προσωνύμιο για τους κατοίκους της Θέουτα και τα μπλουζάκια είχαν σχεδιαστεί για να εκφράσουν τη στήριξη προς αυτούς. Ο Μπαπέ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν ήθελε να δώσει προτεραιότητα στα δεινά μιας ομάδας ανθρώπων έναντι μιας άλλης.

Τον Φλορεντίνο Πέρεθ συνόδευε ο επίτιμος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Μαρτίνεθ Πίρι, ο οποίος κατάγεται από τη Θέουτα. Τους υποδέχθηκε ο περιφερειακός πρόεδρος, Χουάν Χεσούς Βίβας.

«Θέλω να τονίσω, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι η σημερινή εκδήλωση προετοιμαζόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Θέουτα και δεν οφείλεται σε πρόσφατες ειδήσεις. Παράλληλα, δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω, εκ μέρους όλων μας, τη στήριξη, την αγάπη και την αλληλεγγύη μας προς τους κατοίκους της Θέουτα σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές. Ευχή μας είναι να αποκατασταθεί η κανονικότητα στη Θέουτα το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.