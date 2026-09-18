Παναθηναϊκός: Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στην ΑΕΚ

Χρίσμα συμπεράσματα έβγαλε ο Κιαπίνι, με όλες τις παίκτριες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής

Παίχθηκαν συνολικά τέσσερα σετ και η κάθε ομάδα κατέκτησε από δύο. Οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πράγματα, καθώς οδεύουμε προς την έναρξη της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει κόντρα στη Θέτιδα Βούλας στις 23 του μήνα σε ένα ακόμη φιλικό προπονητικού χαρακτήρα. Το τριφύλλι θα παίξει σε ένα ακόμη δυνατό τουρνουά στη Σαρδηνία 25-26 Σεπτεμβρίου.

Τα σετ: 2-2 (20-25, 25-20, 23-25, 15-11)

Παναθηναϊκός (Κιαπίνι): Γουάιτ 11 (9/23 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 14% υπ. – 5% άριστες), Γκρέκα 9 (5/12 επ, 3 άσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 0% άριστες), Ηλιοπούλου 1 (1 άσος), Ντέλιτς 5 (2/10 επ., 3 μπλοκ), Ράπτη (100% υπ. – 67% άριστες), Κωνσταντινίδου 1 (1 άσος), Ρόγκα, Αντωνακάκη (33% υπ. – 0% άριστες), Παπαγεωργίου 7 (2/7 επ., 5 μπλοκ, 50% υπ. – 25% άριστες), Κυπαρίσση 14 (12/35 επ., 2 μπλοκ, 28% υπ. – 21% άριστες), Ορβόσοβα 8 (8/29 επ.), Τίμερμαν 10 (7/13 επ., 3 μπλοκ)