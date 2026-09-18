Αποθέωση για τον Όσμαν στο «T-Center» μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ - Το high five με τον Κοντό (vid)

Το «T-Center» αποθέωσε τον Τζέντι Όσμαν μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Παρτιζάν. Ξεχώρισε το high-5 με τον Δημήτρη Κοντό.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Παρτιζάν με 100-99 για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Στο φινάλε του αγώνα, ο Νικ Καλάθης με υπέροχη πάσα πίσω από την πλάτη βρήκε τον Μάρκους Φόστερ και αυτός με buzzer-beater τρίποντο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Τζέντι Όσμαν ήταν για ακόμη μία φορά από τους καλύτερους παίκτες του «Δικεφάλου» και γνώρισε την αποθέωση από το «T-Center» μετά το φινάλε του αγώνα. Μάλιστα, ξεχώρισε και το high-five του με τον Δημήτρη Κοντό, καθώς πήγαινε προς την φυσούνα του… πρώην σπιτιού του.

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