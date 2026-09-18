Οδηγός φορτηγού «έχτισε» ολόκληρη τη Νέα Υόρκη σε μικρογραφία (vid)

Και οι πέντε δήμοι της Νέας Υόρκης, καθώς και τμήματα του Νιου Τζέρσεϊ και του Λονγκ Άιλαντ, που συνορεύουν με την πόλη, έχουν αποτυπωθεί με λεπτομέρεια

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο οδηγός φορτηγού Τζο Μάκεν περνούσε τον ελεύθερο χρόνο του κατασκευάζοντας ένα τεράστιο ομοίωμα της γενέτειράς του, της Νέας Υόρκης, χρησιμοποιώντας ξύλο μπάλσα και φύλλα αφρώδους υλικού, σύμφωνα με το Associated Press.

Όταν ολοκλήρωσε το έργο, η κόρη του τον έπεισε να παρουσιάσει στο TikTok την εντυπωσιακή κατασκευή που φυλούσε στο υπόγειο του σπιτιού τους, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 800.000 κτίσματα. Τα βίντεο έγιναν σχεδόν αμέσως viral.

Τώρα το μοντέλο του Μάκεν εκτίθεται στο Μουσείο της Νέας Υόρκης, το οποίο επικοινώνησε μαζί του αφού είδε τα βίντεό του στο TikTok να συγκεντρώνουν περισσότερες από 10 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μία εβδομάδα. Η έκθεση, με τίτλο «He Built This City» («Έφτιαξε αυτή την πόλη»), άνοιξε τον Φεβρουάριο και θα διαρκέσει έως τις 12 Οκτωβρίου.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα πραγματικά να το ολοκληρώσω, γιατί διασκέδαζα τόσο πολύ κατασκευάζοντάς το», δήλωσε κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στην έκθεση.

Η επικεφαλής επιμελήτρια του μουσείου, Ελίζαμπεθ Σέρμαν, δήλωσε ότι το μοντέλο αποτελεί ένα σπάνιο έργο που απευθύνεται τόσο στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όσο και στους παραδοσιακούς επισκέπτες μουσείων.

Ο Μάκεν ονειρευόταν να κατασκευάσει το μοντέλο από παιδί

Και οι πέντε δήμοι της Νέας Υόρκης, καθώς και τμήματα του Νιου Τζέρσεϊ και του προαστιακού Λονγκ Άιλαντ, που συνορεύουν με την πόλη, έχουν αποτυπωθεί με λεπτομέρεια.

Ολόκληρο το μοντέλο έχει μήκος 15 μέτρα και πλάτος σχεδόν 9 μέτρα, ενώ κάθε ίντσα του μοντέλου αντιστοιχεί σε περίπου 49 μέτρα στην πραγματική πόλη.

Ο Μάκεν λέει ότι η έμπνευση για το μοντέλο ξεκίνησε από μια σχολική εκδρομή στο Queens Museum, όπου είχε δει το «Panorama της Πόλης της Νέας Υόρκης», το περίφημο μοντέλο της πόλης που κατασκευάστηκε για την Παγκόσμια Έκθεση του 1964-1965.

Ωστόσο, χρειάστηκε να φτάσει στα 40 του για να αποφασίσει να μετατρέψει το όνειρό του σε δράση. Εκείνη την περίοδο, ο Μάκεν, που κατάγεται από το Κουίνς, και η νεαρή οικογένειά του είχαν μόλις μετακομίσει βόρεια, από το Λονγκ Άιλαντ στην περιοχή του Albany.

«Νομίζω ότι, υποσυνείδητα, μπορεί να μου έλειπε η Νέα Υόρκη», είπε.

Χρειάστηκε 10 χρόνια για να κατασκευάσει το Μίντταουν και μετά συνέχισε να επεκτείνει το μοντέλο

Χρησιμοποιώντας απλά υλικά που έβρισκε σε καταστήματα με είδη για χόμπι, ο Μάκεν ξεκίνησε από το Ροκφέλερ Σέντερ.

Από εκεί άρχισε να επεκτείνει το μοντέλο στο Μίντταουν του Μανχάταν, μια διαδικασία που διήρκεσε περίπου μία δεκαετία. Το Empire State Building αποδείχθηκε από τα πιο δύσκολα κομμάτια.

«Ήθελα να το κάνω τέλειο», είπε ο Μάκεν.

Ο ίδιος δεν έχει προηγούμενη εμπειρία στην κατασκευή μοντέλων, την αρχιτεκτονική ή τον σχεδιασμό. Καθώς όμως εργαζόταν πάνω στο μοντέλο, έγινε όλο και πιο γρήγορος και αποτελεσματικός.

«Μακάρι να το είχα ξεκινήσει 20 χρόνια νωρίτερα. Τώρα μπορώ να κατασκευάσω ένα από τα κτίρια στον ύπνο μου, ενώ στην αρχή μου έπαιρνε ώρες» είπε.

Το μοντέλο απορροφούσε όλο τον ελεύθερο χρόνο του Μάκεν

Ο Μάκεν λέει ότι σχεδόν όλος ο ελεύθερος χρόνος του αφιερωνόταν στο μοντέλο. Έπαιρνε μαζί του τα υλικά στα οικογενειακά ταξίδια, αλλά και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων από τη δουλειά του.

«Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να σταματήσω να κάνω. Μερικές φορές, με έπαιρνε ο ύπνος πάνω στο τραπέζι. Είχε γίνει άσχημη κατάσταση. Ήταν εμμονή. Και εξακολουθεί να είναι» σημείωσε.

Ένα πρόσφατο πρωινό, επισκέπτες πλησίαζαν στην άκρη της υπερυψωμένης πλατφόρμας, αναζητώντας ένα γνώριμο αξιοθέατο ή μια παλιά γειτονιά. Κάποιοι χρησιμοποίησαν τα κιάλια που είχαν τοποθετηθεί για καλύτερη θέαση.

Ο Τζόναθαν Σκόλνικ στάθηκε στη γωνία του μοντέλου που βρίσκεται πιο κοντά στο νότιο Μανχάταν και άρχισε να ανατρέχει στην οικογενειακή του ιστορία στους πέντε δήμους, ενώ ο γιος του, Τόσα, τον άκουγε με προσοχή.

Ο Τζόναθαν του έδειξε τη διεύθυνση όπου έμενε πρώτη φορά ο πατέρας του στην Αμερική και το νεκροταφείο όπου έχουν ταφεί πολλά μέλη της οικογένειάς του.

Έπειτα από μια ζωή που πέρασε δουλεύοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Μάκεν ελπίζει να παρουσιάσει το μοντέλο και αλλού όταν ολοκληρωθεί η έκθεση στο μουσείο, στις 12 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr