Ραφίνια: «Ελπίζω να αγωνίζομαι για την Μπαρτσελόνα μέχρι το τέλος της καριέρας μου»

Ο Ραφίνια διανύει ίσως την καλύτερη περίοδο της καριέρα του στην Μπαρτσελόνα υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ και σε δηλώσεις του ανέφερε πως επιθυμεί να παραμείνει για πάντα εκεί.

Σε δηλώσεις του, ο 29χρονος άσος των «μπλαουγκράνα» αναφέρθηκε στο συμβόλαιό του, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2028, τονίζοντας ωστόσο ότι θέλει να ανανεώσει με την ομάδα της Βαρκελώνης και να αποσυρθεί φορώντας τη φανέλα της.



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραφίνια: «Το σχέδιο είναι να υπογράψω νέο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα. Ελπίζω ότι θα παραμείνω εδώ μέχρι να αποχωρήσω από την ενεργό δράση. Ελπίζω να αγωνίζομαι για την Μπαρτσελόνα μέχρι το τέλος της καριέρας μου».