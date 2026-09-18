Βραβεύτηκε ο Τζέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό (vid)

Ο Τζέντι Όσμαν βραβεύτηκε από τον Παναθηναϊκό και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, με τους «πράσινους» να χαρίζουν στον Τούρκο άσο ένα κάδρο από τις «πράσινες» αναμνήσεις.

Ο Τζέντι Όσμαν αποτελεί -πλέον- παίκτης του ΠΑΟΚ, ωστόσο οι «πράσινοι» δεν ξέχασαν την προσφορά του Τούρκου άσου στο τριφύλλι τα τελευταία δυο χρόνια παρουσίας του στην ομάδα.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού βραβεύτηκε από τον Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο οποίος παρέδωσε στον Τούρκο άσο ένα κάδρο από τις «πράσινες» αναμνήσεις του, λίγο πριν το τζάμπολ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Θυμίζουμε ότι ο Όσμαν πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση κόντρα στην Παρτίζαν στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει την σερβική ομάδα στο φινάλε με buzzer-beater του Φόστερ.