Μοίρασε ατάκες ο Τρινκιέρι: «Φόστερ; Αλληλούια! Τραγικός και… μάγος ο Καλάθης»

Νέες ατάκες μοίρασε ο Αντρέα Τρινκιέρι μετά τη σπουδαία φιλική νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Παρτιζάν με 100-99 στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο κόουτς του Δικεφάλου αναφέρθηκε στους Καλάθη, Φόστερ και Όσμαν, ενώ απάντησε και σε ερώτηση περί πρωταθλητισμού.

Αναλυτικά όσα είπε…

«Ήταν μία νίκη προετοιμασίας, τελείωσε, πάμε παρακάτω, δείξαμε προσωπικότητα, ήμασταν κακοί στα τελευταία τρία λεπτά, σίγουρα και η Παρτιζάν έβγαλε μεγάλη ενέργεια, χάσαμε λει απ, όμως δεν φύγαμε από το παρκέ χωρίς να παλέψουμε.

Για εμάς αυτό δεν είναι τίποτα, απλά ένα παιχνίδι προετοιμασίας, πήραμε τον σωστό δρόμο με την κατάλληλη πηγή ενέργειας, με μεγάλη υπευθυνότητα για την βαριά φανέλα που έχουμε στους ώμους μας, αν η νίκη αλλάζει κάτι, όχι, ήταν ένα ματς που δεν θέλαμε να χάσουμε, υπάρχουν πολλά προς βελτίωση, επιθετικά, αμυντικά, ομαδικά, ακόμη και ατομικά, αλλά για εμένα η pre season έχει να κάνει με τα στάνταρ που θέτεις, πιστεύω η ομάδα μου είναι πολύ καλή γι’ αυτό το στάδιο της σεζόν, mentality, θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό».

Για το αν ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι στα… ουράνια με τέτοιες νίκες: «Είναι ήδη στον ουρανό, όμως δουλειά μου είναι να βελτιώνω την ομάδα μου, το να γίνεσαι προπονητής μίας ομάδας με βάση φιλάθλων όπως ο ΠΑΟΚ, είναι σα να είσαι στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την Φενέρ, σε κάνει να πρέπει να ξεπεράσεις τα όριά σου, θέλω να… σπρώξω την ομάδα μου σε αυτό. Τα υπόλοιπα θα έρθουν».

Για τον Καλάθη και την ιεραρχία στην ομάδα: «Πιστεύω ότι έχουμε μια κάποια ιεραρχία. Ο Νικ νομίζω ήταν τραγικός σήμερα, έχασε πέντε λέι απ! Αύριο το πρωί στις 7 μπορεί να έχουμε δουλειά στα λέι απ, δεξί και αριστερό! Στις πάσες όμως, είναι μάγος…».

Για την τρομερή εικόνα του Φόστερ: «Αλληλούια!».

Για τον Όσμαν: «Πιστεύω ότι δε θα είμαι ένας καλός προπονητής, αν μιλάω για κάθε παίκτη ξεχωριστά. Λατρεύω να προπονώ την ομάδα μου, αγαπάω ό,τι κάνουν οι παίκτες μου, αποδέχομαι τα σκαμπανεβάσματά τους, η δουλειά μου είναι να τους κάνω καλύτερους. Γιατί δε μιλάμε για τον Χουγκάζ; Ήταν πολύ σημαντικός στην επίθεση μας.

Ο Τσέντι είναι ο Τσέντι. Το χαμόγελο του, είναι το καλύτερο που έχουμε! Γιατί δε μιλάμε για το τελευταίο ριμπάουντ, από τον κοντύτερο μας παίκτη στο γήπεδο (σ.σ. Χάτζινς); Τελευταίο ριμπάουντ, που ήμασταν κακοί, χάσαμε σουτ και το πήρε αυτός. Είναι ομαδικό το άθλημα».

Σε ερώτηση για το αν ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, απάντησε άμεσα:

«Όχι! Έχουμε τη φιλοδοξία να το πετύχουμε, αλλά θα ήταν εντελώς τρελό, μέσα σε τρεις μήνες να θεωρούμε ότι θα καλύψουμε την απόσταση με ομάδες που είναι εκεί ψηλά 20-30 χρόνια σερί. Πρώτα από όλα, θέλουμε να ανταγωνιστούμε τους εαυτούς μας, κάθε μέρα. Κάθε μέρα να πηγαίνουμε στο γήπεδο για να γίνουμε καλύτεροι.

Είναι μακρύς ο δρόμος και δεν είναι εύκολο να μαζέψεις αυτήν την απόσταση. Πιστεύω ότι κάποιες στιγμές, όταν η Παρτιζάν ήταν πολύ physical, εμείς δεν ακολουθούσαμε. Τι θα γίνει όταν θα αντιμετωπίζουμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό; Αλλά, έκανα ένα λάθος. Δεν είναι καν φιλοδοξία. Είναι ένα όνειρο και θέλω να κυνηγάω όνειρα».