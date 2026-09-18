Καλεσμένος στη σουίτα του Γιαννακόπουλου ο Αλαφούζος

Καλεσμένος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη σουίτα του είναι ο Γιάννης Αλαφούζος.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι προσκεκλημένος του Γιαννακόπουλου για το παιχνίδι του «τριφυλλιού» με την Μπουργκ για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και θα είναι στο «T-Center».

Ο Αλαφούζος θα βρεθεί στη σουίτα του DPG, από όπου θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη γαλλική ομάδα στο δεύτερο ματς της ημέρας.

Υπενθυμίζουμε πως νωρίτερα ο Δημήτρης Γιανννακόπουλος έκανε την εμφάνισή του στο «T-Center» μαζί με τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, Τέλη Μυστακίδη, ενώ είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Τσέντι Όσμαν.