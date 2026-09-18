Στην προπόνηση της Κ12 του Παναθηναϊκού ο Μουνιέ (pic)

Οι «πράσινοι» δίνουν μεγάλη έμφαση στα τμήματα υποδομών, με τα αποτελέσματα της προσπάθειας που γίνεται να είναι ήδη ορατά σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες.
Η δουλειά στο Κορωπί συνεχίζεται σε καθημερινή βάση και στο σημερινό πρόγραμμα της ομάδας Κ12 έδωσε το «παρών» και ένας... παλιός γνώριμος της ομάδας.
Ο λόγος για τον Άντονι Μουνιέ, Γάλλο εξτρέμ που στο παρελθόν φόρεσε την πράσινη φανέλα και του οποίου ο γιος αγωνίζεται στις Ακαδημίες του συλλόγου.
Δείτε την σχετική ανάρτηση της «πράσινης» ΠΑΕ: