Στην προπόνηση της Κ12 του Παναθηναϊκού ο Μουνιέ (pic)

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Άντονι Μουνιέ, επισκέφτηκε την προπόνηση της ομάδας Κ12 του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» δίνουν μεγάλη έμφαση στα τμήματα υποδομών, με τα αποτελέσματα της προσπάθειας που γίνεται να είναι ήδη ορατά σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες.

Η δουλειά στο Κορωπί συνεχίζεται σε καθημερινή βάση και στο σημερινό πρόγραμμα της ομάδας Κ12 έδωσε το «παρών» και ένας... παλιός γνώριμος της ομάδας.

Ο λόγος για τον Άντονι Μουνιέ, Γάλλο εξτρέμ που στο παρελθόν φόρεσε την πράσινη φανέλα και του οποίου ο γιος αγωνίζεται στις Ακαδημίες του συλλόγου.

Δείτε την σχετική ανάρτηση της «πράσινης» ΠΑΕ: