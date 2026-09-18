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Πρώτη αποστολή με... φρεσκάδα από Ζιντάν, εκτός αρκετοί «παλιοί»

Ποδόσφαιρο
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Αποστολή με αρκετή... φρεσκάδα από τον Ζινεντίν Ζιντάν αποτελούμενη από αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, τους οποίους θέλει να τσεκάρει ώστε να φέρει νέο αέρα στην εθνική Γαλλίας, στην πρώτη του αποστολή ως προπονητής των «τρικολόρ».

Εκτός κλήσεων έμειναν παίκτες όπως οι Καντέ, Μπενζεμά, Τουράμ, Τσουαμενί, με τον Ζιντάν να ξεκαθαρίζει εξ αρχής πως οι αποφάσεις του ελήφθησαν στο πλαίσιο της ανανέωσης του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας και της επιθυμίας του να δει νέους παίκτες.

Πρώτη αποστολή με... φρεσκάδα από Ζιντάν, εκτός αρκετοί «παλιοί»