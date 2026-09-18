Πρώτη αποστολή με... φρεσκάδα από Ζιντάν, εκτός αρκετοί «παλιοί»

Εκτός κλήσεων έμειναν παίκτες όπως οι Καντέ, Μπενζεμά, Τουράμ, Τσουαμενί, με τον Ζιντάν να ξεκαθαρίζει εξ αρχής πως οι αποφάσεις του ελήφθησαν στο πλαίσιο της ανανέωσης του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας και της επιθυμίας του να δει νέους παίκτες.

📋 Zinédine Zidane a dévoilé sa première liste à la tête de l’Équipe de France 🇫🇷



Premières convocations pour 5 nouveaux joueurs : Restes, Diouf, Jacquet, Da Cunha et Lepaul 🙌



🔜 RDV lundi pour le début du rassemblement, avec 4 matchs de Ligue des Nations au programme ! pic.twitter.com/bqdM7HTBCP