Σούπερ ενίσχυση με Σομπρίνο ο Πανιώνιος!

Πολύ σημαντική ενίσχυση για τον Πανιώνιο, με τους «κυανέρυθρους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 34χρονου Ισπανού φορ, Ρούμπεν Σομπρίνο, με σημαντική πορεία στη La Liga και τη Segunda Division.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «κυανέρυθρων»:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Ισπανού ποδοσφαιριστή Ruben Sobrino.

Ο Ruben Sobrino γεννήθηκε την 1η Ιουνίου 1992 στο Νταϊμιέλ της Ισπανίας και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός, ενώ μπορεί να καλύψει και τις πλάγιες θέσεις της επίθεσης.



Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια. Στην καριέρα του έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Πονφεραντίνα και Τζιρόνα, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και της Ντεπορτίβο Αλαβές.



Στη συνέχεια εντάχθηκε στη Βαλένθια, με την οποία κατέκτησε το Copa del Rey την αγωνιστική περίοδο 2018/19, ενώ αγωνίστηκε και στο UEFA Europa League, καταγράφοντας ένα γκολ και μία ασίστ απέναντι στη Σέλτικ.



Ακολούθησε η Κάντιθ, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με την Κουλτουράλ Λεονέσα στη Segunda Division.



Ruben, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία, πολλές επιτυχίες και πολλά γκολ με την «κυανέρυθρη» φανέλα».