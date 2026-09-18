Η ντροπή της Θεσσαλονίκης

Ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική Σούπερ Λίγκα είναι αυτό των γηπέδων. Στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει μία εικόνα ντροπής. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Αυτή τη στιγμή, τρεις ομάδες Σούπερ Λίγκας, πανάθεμά τη, δεν έχουν φυσική έδρα.

Στα Αθηναϊκά βόρεια προάστια, δεν φιλοτιμήθηκαν να κάνουν ένα γήπεδο της προκοπής. Το ΟΑΚΑ είναι εξαιρετικά μεγάλο για να κάνει τη δουλειά και το Ζηρίνειο απλά μου θυμίζει τα μεγάλα ντέρμπι με τον ΟΦΧ όταν τιμούσα τη φανέλα του.

Στη Καλαμάτα, έχει παραδοσιακά προτεραιότητα το καλό λάδι και τώρα τελευταία το ρίξαμε στον τουρισμό. Όμως πάντα το κοινό της ήταν σκληρά με τη Μαύρη Θύελλα. Ίσως να άξιζε νωρίτερα ένα κανονικό γήπεδο. Εγώ πάντα θα το αγαπάω γιατί εκεί έζησα την εκδρομή με τη νύφη που κουβαλήθηκε εκεί μετά τον γάμο της στη Θεσσαλονίκη. Την είχαν βάλει σε ένα καρεκλάκι δημοτικού και όταν κάθισε ένα μαύρο σύννεφο πάνω από το γήπεδο και άρχισε να βρέχει, μεταμορφώθηκε σαν το κοριτσάκι των Άνταμς στη γνωστή ταινία.

Η Κηφισιά και η Καλαμάτα δεν είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν γήπεδο στη Σούπερ Λίγκα. Είναι και ο Ηρακλής. Εννέα χρόνια παιδεύεται να επιστρέψει και όταν τα κατάφερε δεν έχει σπίτι.

Θυμάμαι τον Αυγενάκη που έκανε εγκαίνια το ταρτάν του Καυτανζογλείου και από δίπλα τοπικοί χειροκροτητές που έμαθαν στα ψίχουλα. Σήμερα το εθνικό αυτό στάδιο, παραπαίει και παρά τις εξαγγελίες, δεν έχει κουνηθεί φύλλο.

Το κορυφαίο που διάβασα για τον Ηρακλή, είναι πως η αστυνομία λέει, απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση στο ΕΝΤΟΣ έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Λες και η αστυνομία τα παίρνει από τις εταιρίες καυσίμων ένα πράμα. Συνολικά 400 χιλιόμετρα πήγαινε – έλα, να χωριστούν οι Ηρακληδείς σε τετράδες και να πληρώσουν τρία μεροκάματα για να δούνε την ομάδα τους.

Του χρόνου, έτσι όπως πάει το πράγμα, γήπεδο να παίξει δεν θα έχει και ο ΠΑΟΚ. Τα πάντα έχουν δρομολογηθεί για τη Νέα Τούμπα, άπαντες είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα, σήμερα Παρασκευή η Περιφέρεια θα εγκρίνει την Περιβαλλοντική μελέτη και ο ΠΑΟΚ μέχρι τις αρχές του 27΄θα έχει τις απαιτούμενες άδειες για να ρίξει την παλιά Τούμπα για να ξεκινήσει το καλοκαίρι την καινούργια.

Όποιος πιστεύει πως ο χρόνος είναι αρκετός, είναι γελασμένος. Για τον Ηρακλή χρονιά θα είναι μαρτυρική σε αυτό το κομμάτι. Εκτίμηση για το πότε θα μπει στο Καυτανζόγλειο δεν μπορεί να γίνει με ευκολία. Ήδη βιώνει ένα μείον στη μάχη για επανακαθιέρωση στη σούπερ λίγκα αν και στη περίπτωσή του άλλες δύο ομάδες που θεωρούνται ανταγωνιστικές βιώνουν κάτι αντίστοιχο.

Αν το καλοκαίρι, ο ΠΑΟΚ δεν βρει έτοιμο το Καυτανζόγλειο, τότε με τους άλλους τρεις να έχουν γήπεδα, για ποιον ανταγωνισμό θα μιλάμε;

Τα γράφω από τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ κομβική υπόθεση για την ομαλή μετάβαση στην επόμενη μέρα των υποδομών του συλλόγου. Και με τρελαίνει πως οι Θεσσαλονικείς θεσμικοί παράγοντες δεν έχουν το εκτόπισμα να κινήσουν άμεσα τις διαδικασίες, από τη στιγμή μάλιστα που κυβερνητικά στελέχη έχουν διαβεβαιώσει πως έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.

Γενικά το Καυτανζόγλειο, είναι η βιτρίνα της Θεσσαλονίκης που παραπαίει σε επίπεδο υποδομών. Στάδια, κολυμβητήρια, ολυμπιακά έργα γενικά, είναι παρατημένα, στο έλεος του Θεού.

Ελπίζω να μη χρειαστεί να επανέλθω, θεωρώντας δεδομένο πλέον πως ο Ηρακλής την πάτησε.