Αγγλία: Ο Τούχελ κάλεσε ξανά τους Πάλμερ και Άρνολντ - Πρώτη κλήση για τον Νγκουμόα

Ο προπονητής της εθνικής Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, έκανε γνωστή την αποστολή των «Τριών Λιονταριών» ενόψει των επερχόμενων αγώνων για το Nations League.

Ο Τόμας Τούχελ συνεχίζει να δέχεται σφοδρή κριτική για τις επιλογές του στον ημιτελικό του Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή και την ήττα με 2-1, που άφησε την εθνική Αγγλίας εκτός του τελικού της διοργάνωσης, αλλά ο Γερμανός τεχνικός έχει αφήσει πίσω του τα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κάνει τα σχέδια του για το Nations League.

Μάλιστα ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή των «Τριών Λιονταριών» για τα τρία επερχόμενα ματς της διοργάνωσης κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, Ισπανία (26/9), την Τσεχία (29/9) και την Κροατία (3/10).

Σε αυτήν συμπεριέλαβε τους Κόουλ Πάλμερ της Τσέλσι και Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ της Ρεάλ Μαδρίτης, τους οποίους είχε αποκλείσει από την καλοκαιρινή αποστολή για το Μουντιάλ, ενώ κάλεσε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα το νέο μεγάλο ταλέντο της Λίβερπουλ και του αγγλικού ποδοσφαίρου, τον 18χρονο εξτρέμ, Ρίο Νγκουμόα.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Αγγλίας:

Τερματοφύλακες: Πίκφορντ, Στιλ, Τράφορντ

Αμυντικοί: Τρεντ Αλεξάντερ Άρνονλτ, Μπρανθγουέιτ, Τσάλομπα, Γκουέχι, Χολ, Κόνσα, Λιβραμέντο, Ο΄Ράιλι, Κουάνσα

Μέσοι: Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Λιούς Σκέλι, Μέινου, Πάλμερ, Ράις, Σκοτ

Επιθετικοί: Κάλβερτ Λιόυιν, Έζε, Γκόρντον, Κέιν, Ενγκουμόχα, Ράσφορντ, Ρότζερς, Σάκα