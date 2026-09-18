Renault Eco-G: Clio και Captur δίνουν λύση στην ακρίβεια των καυσίμων (pics, τιμές)

To Renault Group είναι η μοναδική αυτοκινητοβιομηχανία που προσφέρει μοντέλα με εργοστασιακό σύστημα κίνησης διπλού καυσίμου (βενζίνης – LPG).

Τα Renault Clio & Captur, στις εκδόσεις κινητήρων Eco-G, προσφέρουν ένα μοναδικό πλεονέκτημα στην κατηγορία τους, αφού κινούνται με το πιο προσιτό καύσιμο της αγοράς, εξασφαλίζοντας αυτονομία που φτάνει τα 1.450 χλμ. με ένα γέμισμα.

Η τεχνολογία bi-fuel (βενζίνης/LPG) βασίζεται στην αποδεδειγμένη τεχνογνωσία του Renault Group, με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και εφαρμογής στα μοντέλα Renault & Dacia. Καθώς πρόκειται για τεχνολογία με εργοστασιακή τοποθέτηση, στη γραμμή παραγωγής των μοντέλων, χαρακτηρίζεται από την αξιοπιστία που διακρίνει όλη τη γκάμα κινητήρων των Clio & Captur (βενζίνης, full hybrid), ενώ πλαισιώνεται από την ίδια εργοστασιακή εγγύηση.

Από το στάδιο του σχεδιασμού, το σύστημα κίνησης Renault bi-fuel έχει εξελιχθεί ειδικά για λειτουργία με LPG. Η δεξαμενή υγραερίου τοποθετείται στη θέση που κανονικά καταλαμβάνει η ρεζέρβα, χωρίς να επηρεάζει το μέγεθος της δεξαμενής βενζίνης ή αυτό του χώρου αποσκευών.

Το LPG (υγραέριο κίνησης) είναι καθιερωμένο ως μια πρακτική και ελκυστική επιλογή για τους οδηγούς, ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.300 πρατήρια διάθεσης.

Το σύστημα κίνησης διπλού καυσίμου βενζίνης/LPG στα Renault Clio & Captur προσφέρει συνολική αυτονομία έως 1.450 km (Clio), μειώνοντας το κόστος καυσίμου στο μισό - καθώς το LPG είναι σταθερά το πιο προσιτό καύσιμο κίνησης της αγοράς - και τις εκπομπές CO₂ κατά περίπου 10%, σε σχέση με τη βενζίνη. Σήμερα, με τις τιμές της βενζίνης στα ύψη, το LPG αποκτά περισσότερο νόημα από ποτέ, ως επιλογή κίνησης, με την τιμή / λίτρο να είναι μέχρι και 60% χαμηλότερη της τιμής της βενζίνης.

Renault Clio Eco-G turbo 120 EDC

Το νέο Renault Clio, το απόλυτο best seller της γαλλικής φίρμας, ενισχύει περαιτέρω τις διαθέσιμες επιλογές στη γκάμα κινητήρων του, πλαισιώνοντας την κορυφαία υβριδική έκδοση full hybrid E-Tech 160.

Χάρη στη διάταξη διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) και στις δύο ξεχωριστές δεξαμενές (39lt. βενζίνη / 50lt. LPG), το Clio Eco-G turbo 120 προσφέρει υψηλό επίπεδο καθημερινής ευελιξίας και συνολική αυτονομία έως 1.450 km — ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην κατηγορία, που ενισχύει την ελκυστικότητα του μοντέλου τόσο για ιδιώτες, όσο και για εταιρικούς πελάτες. Το εργοστασιακό σύστημα bi-fuel συνεργάζεται με τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.2 άμεσου ψεκασμού. H έκδοση Eco-G turbo 120 αποδίδει συνολική ισχύ 120 hp και μέγιστη ροπή 200 Nm. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 0-100 km/h επιτυγχάνεται σε 9,8δλ. αποδεικνύοντας ότι η οικονομία συνδυάζεται με την οδηγική ευχαρίστηση.

Διαθέσιμο αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC, το σύστημα κίνησης Eco-G turbo 120 έχει μέση κατανάλωση από 6,5 l/100 km σε λειτουργία LPG, με εκπομπές CO₂ από 106 g/km. Σε λειτουργία βενζίνης, το Clio Eco-G turbo 120 καταναλώνει 5,4 l/100 km με εκπομπές CO₂ 122 g/km.

Το αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων EDC αξιοποιεί διάταξη δύο συμπλεκτών, προσφέροντας γρήγορες αλλαγές σχέσεων, χωρίς διακοπή στη μετάδοση της ροπής. Η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει ομαλή και άνετη οδήγηση σε κάθε συνθήκη, ενώ τα paddles στο τιμόνι επιτρέπουν άμεσο χειροκίνητο έλεγχο, όταν το ζητά ο οδηγός.

Renault Captur Eco-G turbo 120

Το Renault Captur, το καθιερωμένο και δημοφιλές γαλλικό μοντέλο, που «παίζει» στην πιο δημοφιλή κατηγορία της αγοράς, τώρα γίνεται ακόμα καλύτερο και πιο συντονισμένο από ποτέ στα νέα ενεργειακά δεδομένα της εποχής, αναφορικά με την καθημερινή οικονομία που προσφέρει στον οδηγό. Tο νέο σύστημα κίνησης Renault bi-fuel (βενζίνης/LPG), βασίζεται στον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1.2 TCe.

Σε λειτουργία LPG, το Captur με τον κινητήρα Eco-G turbo 120 εκπέμπει κατά μέσο όρο 10% λιγότερο CO₂ σε σύγκριση με έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα. Παράλληλα, γίνεται ακόμη πιο πρακτικό, καθώς η χωρητικότητα της δεξαμενής LPG έχει αυξηθεί κατά 25%, σε 50 λίτρα. Σε συνδυασμό με τη δεξαμενή βενζίνης των 48 λίτρων, το σύστημα εξασφαλίζει συνολική αυτονομία έως 1.400 km, με ένα γέμισμα.

Η κατανάλωση τουbi-fuel κινητήρα Eco-G turbo 120 ξεκινά από 7,2 l/100 km (5,9 l/100 km με βενζίνη), ενώ οι εκπομπές CO₂ από 116 g/km (133 g/km με βενζίνη).

Το σύστημα κίνησης Eco-G turbo 120 στο Captur συνδυάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Και τα δύο μοντέλα είναι άμεσα διαθέσιμα στην ελληνική αγορά με τιμές από 22.900 € για την το Clio Eco-G turbo 120 EDC και από 22.700 € για το Captur Eco-G turbo 120, ενώ και τα δύο μοντέλα καλύπτονται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση.

ΝΕΟ RENAULT CLIO Τιμοκατάλογος

RENAULT CAPTUR Τιμοκατάλογος