Ο Σακελλαρίδης ανοίγει την αυλαία στο Κόσιτσε

Η εθνική ρίχνεται αύριο (19/9) στην κρίσιμη μάχη με τη Σλοβακία στο World Group Ι του Davis Cup.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ραντεβού στην ιστορία της ελληνικής ομάδας, που φαίνεται ότι έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία στους qualifiers της διοργάνωσης. Κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει το 2027 την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.



Πρώτος θα μπει αύριο στο χώμα του Κόσιτσε ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο οποίος θα μονομαχήσει στις 13.00 με τον Άλεξ Μόλτσαν, Νο.1 της Σλοβακίας.



Αμέσως μετά… αναλαμβάνει δράση ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα αναμετρηθεί με τον Νόρμπερτ Γκόμπος.



Την Κυριακή (20/9, 11.00) το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με το διπλό ανάμεσα σε Τσιτσιπά/Σακελλαρίδη και Ποκόρνι/Κάρολ και θα ακολουθήσουν τα αντίστροφα ματς του διπλού.



Την πρόκριση εξασφαλίζει η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες.



Η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τη Magenta TV.