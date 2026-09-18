Τούχελ για Άρνολντ: «Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε ξανά μαζί μας»

Ο Τόμας Τούχελ εξέφρασε την χαρά του που έχει και πάλι κοντά του στην εθνική Αγγλίας τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, έπειτα από την απουσία του στο περασμένο Μουντιάλ.

Επιστροφή για τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στην εθνική Αγγλίας, με τον προπονητή των «Τριών Λιονταριών», Τόμας Τούχελ, να καλεί τον δεξιό μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει των αγώνων του Nations League.

Με αφορμή την παρουσία του 27χρονου στην αποστολή των Άγγλων έπειτα από την απουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο Γερμανός τεχνικός εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του πρώην παίκτη της Λίβερπουλ, ενώ τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ εκτός πλάνων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τόμας Τούχελ:

«Ο Τρεντ δεν βγήκε ποτέ από τη λίστα ούτε τέθηκε εκτός επιλογών. Είμαι χαρούμενος –είμαστε χαρούμενοι– που τον έχουμε ξανά μαζί μας».

«Έχει κάνει καλό ξεκίνημα στη σεζόν, έχει αγωνιστεί ως βασικός σε ορισμένα παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης και έχει θετικά αποτελέσματα».

«Είναι η ευκαιρία του να διεκδικήσει τη θέση στη δεξιά πλευρά, την οποία θεωρεί δική του».