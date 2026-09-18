Ρονάλντο: Στις επιλογές του Ζεσούς για τη νέα εποχή της Πορτογαλίας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται κανονικά στην πρώτη αποστολή του Ζόρζε Ζεσούς ως ομοσπονδιακού τεχνικού της Πορτογαλίας.

Παρά το γεγονός ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ διάγει τα 41 του χρόνια και πλησιάζει ακόμη περισσότερο στο ιστορικό ορόσημο των 1.000 γκολ στην καριέρα του, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι των πλάνων της εθνικής ομάδας.

Ο Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας σε ηλικία 72 ετών, συμπεριέλαβε κανονικά τον αρχηγό της Αλ Νασρ στις επιλογές του για τις επόμενες υποχρεώσεις στο Nations League.

Στην αποστολή βρίσκεται επίσης ο τερματοφύλακας της Μπενφίκα, Σάμουελ Σοάρες, συμπαίκτης του Βαγγέλη Παυλίδη. Σε σχέση με την ομάδα που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εκτός κλήσεων έμειναν οι Γκέδες, Σεμέδο, Ζοσέ Σα, Νούνιες και Σάμου Κόστα.

Η Πορτογαλία έχει μπροστά της τέσσερις αναμετρήσεις, με πρώτο αντίπαλο την Ουαλία στις 24 Σεπτεμβρίου εντός έδρας. Ακολουθούν τα παιχνίδια με τη Νορβηγία στις 27 Σεπτεμβρίου εκτός, τη Δανία την 1η Οκτωβρίου εκτός έδρας και ξανά τη Νορβηγία στις 4 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά στην Πορτογαλία.