Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ κόντρα στην Φενέρμπαχτσε

Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του πρώτου Σούπερ Καπ της Euroleague κόντρα στην Φενέρμπαχτσε.

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα των Ερυθρολεύκων κόντρα στην τουρκική ομάδα (18/9, 17:00), την οποία είχαν αντιμετωπίσει και στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπάρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον Νίκολα Μιλουτίνοφ στον ημιτελικό του πρώτου Σούπερ Καπ της Euroleague με την Φενέρμπαχτσε, με τους Νετζήπογλου, Πλώτα και Μπουρνελέ να μένουν επίσης εκτός, ενώ κανονικά διαθέσιμος θα είναι ο Κώστας Παπανικολάου.

Στη δωδεκάδα των Πειραιωτών βρίσκονται οι: Τζόσεφ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Εντιάι, Βεζένκοβ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης