ΠΑΟΚ: Με τον Ράχμαν Μπάμπα οι κλήσεις της Γκάνας

Με τον Ράχμαν Μπάμπα θα παραταχθεί η Γκάνα στα προσεχή παιχνίδια, καθώς ο μπακ του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις κλήσεις του Κεϊρόζ.

Ο Αφρικανός αμυντικός του Δικεφάλου μετά την παρουσία του στο Μουντιάλ βρίσκεται και στις κλήσεις του Κάρλος Κεϊρόζ για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα.

Όπως προκύπτει λοιπόν, μετά το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό θα ταξιδέψει στην πατρίδα του για να βρεθεί με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στους τρεις αγώνες των Γκανέζων.

Η Εθνική ομάδα της Γκάνας αντιμετωπίζει κατά σειρά εκτός έδρας την Ακτή Ελεφαντοστού (24/9), εντός έδρας την Γκάμπια (29/9), ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο Μαρόκο σε ένα φιλικό παιχνίδι στις 4 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Γκάνας:

Τερματοφύλακες: Μπέντζαμιν Ασάρε (Χαρτς οφ Όουκ), Λόρενς Άτι-Ζίγκι (Σεν Γκάλεν), Τζόζεφ Ανάνγκ (Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ)

Αμυντικοί: Γκίντεον Μενσά (Κολωνία), Μπάμπα Ράχμαν (ΠΑΟΚ), Γιαν Γκιάμερα (Έλβερσμπεργκ), Ντέρικ Λούκασεν (Ερυθρός Αστέρας), Ναθάνιελ Αντζέι (Λοριάν), Τζερόμ Οπόκου (Μπασακσεχίρ), Κότζο Οπόνγκ Πεπρά (Φερεντσβάρος), Αλεξάντερ Τζίκου (Σπαρτάκ Μόσχας)

Μέσοι: Κουάσι Σίμπο (Σέλβι Κλαμπ), Κάλεμπ Γιερένκι (Κόβεντρι), Ογκουστίν Μποάκιε (Σεντ Ετιέν), Ρόναλντ Ντόνκορ (Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς), Ιμπραχίμ Σουλεμάνα (Σασουόλο)

Επιθετικοί: Κρίστοφερ Μπόνσου Μπάα (Αλ Καντισίγια), Έρνεστ Νουαμά (Λιόν), Μοχάμεντ Κούντους (Τότεναμ), Αμπντούλ Φατάου Ισαχάκου (Ίπσουιτς), Αντουάν Σεμένιο (Μάντσεστερ Σίτι), Ιμπραχίμ Οσμάν (Μπράιτον), Πρινς Αντού Κουαμπένα (Βικτόρια Πλζεν), Τζόρνταν Αγιού (Σέφιλντ Γιουνάιτεντ)