Δέκα διεθνείς σε Κ17 και Κ19 για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός αποτελεί «αιμοδότη» των Εθνικών ομάδων, στέλνοντας 10 ποδοσφαιριστές στις Κ17 και Κ19 της Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός δυναμώνει σημαντικά στο κομμάτι των Ακαδημιών και αυτό προκύπτει και από τον αριθμό των διεθνών που διαθέτει στις τάξεις του και οι οποίοι θα ενισχύσουν και σε αυτή την διακοπή τις Εθνικές Κ17 και Κ19.

Το «Τριφύλλι» λοιπόν θα στείλει 9 αθλητές του στην Κ17 της «Γαλανόλευκης» και συγκεκριμένα τους: Τζατζάκη, Ξυδιά, Αγιοβλασίτη, Φώτη, Γείτονα, Λάβδα, Τσίγκα, Μπινιάρη και Νεμπή, ενώ την Κ19 θα εκπροσωπήσει ο Θεοχάρης.

Δέκα ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα δώσουν «πράσινο» χρώμα στην Εθνική και οι οποίοι αποδεικνύουν την τεράστια πρόοδο του συλλόγου και στα τμήματα υποδομών, πέρα από την πρώτη ομάδα.

Η ενημέρωση της «πράσινης» ΠΑΕ: