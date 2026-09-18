ΠΑΟΚ: Ανεβάζει «στροφές» και ο Παβλένκα ενόψει Παναιτωλικού (vid)

Προπόνηση με... επιστροφή για τον ΠΑΟΚ, καθώς στο πρόγραμμα σήμερα (18/9) συμμετείχε και ο Γίρι Παβλένκα.

Ο Τσέχος κίπερ ανεβάζει «στροφές» με... φόντο το ματς του Αγρινίου (20/9 21:00), με το οποίο οι ασπρόμαυροι «κλείνουν» τον πρώτο κύκλο αγώνων πριν τη μεγάλη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Μία προπόνηση έμεινε για τους παίκτες του Αλέσιο Λίσι, πριν αναχωρήσουν για το Άκτιο και ύστερα για το Αγρίνιο, όπου την Κυριακή αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό.

Ο Γίρι Παβλένκα παρά τις ενοχλήσεις που αντιμετώπισε τα προηγούμενα 24ωρα μετά το χτύπημα που δέχθηκε από τον Ράσιτς, έδωσε κανονικά το παρών στη Νέα Μεσημβρία, συμμετέχοντας σε φουλ ρυθμούς προπόνησης.

Ένας «πονοκέφαλος» λιγότερος λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα βλέπει σταδιακά μέσα στη διακοπή τη λίστα των τραυματιών να «αδειάζει», ενόψει της επανέναρξης, η οποία θα τον βρει να υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα.