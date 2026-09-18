Μεσσηνία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ψάρι

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:15 χωρίς να απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής βρισκόταν σε εξέλιξη για πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας, σε αγροτική έκταση με ελαιόδεντρα. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:10 και πήρε γρήγορα διαστάσεις, κυρίως εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούσαν 65 πυροσβέστες με 17 οχήματα, μεταξύ των οποίων και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης οχήματα και μέσα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ισχυρή ήταν και η συνδρομή από αέρος, καθώς πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις πέντε εναέρια μέσα: δύο αεροσκάφη PZL, δύο Air Tractor και ένα ελικόπτερο Erickson.

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική που παραμένει στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις η πυρκαγιά οριοθετήθηκε λίγο πριν τις τέσσερις το μεσημέρι.

Πηγή: ErtNews