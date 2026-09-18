Γιαμάλ: «Χίλιες φορές βίωσα ρατσισμό»

Για τις στιγμές που βίωσε ρατσισμό στην καριέρα του μίλησε ο Λαμίν Γιαμάλ, τονίζοντας πως πολλές φορές οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα των λεγομένων τους και γίνονται... έμμεσα ρατσιστές.

Τον Οκτώβριο του 2024, κυκλοφόρησαν πλάνα που έδειχναν τους Λαμίν Γιαμάλ, Ραφίνια και Ανσού Φατί να δέχονται ρατσιστικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Το ισπανικό παρατηρητήριο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία ανέφερε σε ανακοίνωσή του τον Μάρτιο ότι ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Βινίσιους Τζούνιορ ήταν οι συχνότεροι στόχοι ρατσιστικών επιθέσεων στο διαδίκτυο στην Ισπανία κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Όταν ρωτήθηκε από τον πρώην Aργεντινό διεθνή ποδοσφαιριστή Χόρχε Βαλντάνο, σε συνέντευξη στο ισπανικό δίκτυο Movistar, αν έχει βιώσει άμεσα ρατσισμό, ο Λαμίν Γιαμάλ είπε : «Χίλιες φορές. Οι άνθρωποι είναι έμμεσα ρατσιστές απέναντί ​​σου, αλλά ίσως δεν το συνειδητοποιούν. Υπάρχουν πολλά σχόλια ή βλέμματα που είναι ρατσιστικά και οι ίδιοι δεν το προσέχουν καν.

Αν κάποιος με αποκαλέσει μαύρο, δεν θα με ενοχλήσει καθόλου· τελικά, είμαι μαύρος, δεν έχω άλλο χρώμα. Άλλο ζήτημα είναι αν αυτό είναι καλό ή κακό, ή αν το λένε για να με προσβάλουν.

Αλλά αν παίζω σε έναν αγώνα και έχουν πληρώσει εισιτήριο για να με δουν, δεν πρόκειται να θυμώσω επειδή απλώς μου έδειξαν ασέβεια».