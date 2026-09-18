Ασπρόμαυρο χρώμα στις «μικρές» Εθνικές: 22 διεθνείς από το PAOK Academy

Έντονο είναι το «ασπρόμαυρο» στοιχείο στις «μικρές» Εθνικές ομάδες, με 22 ποδοσφαιριστές του PAOK Academy να βρίσκονται στις κλήσεις των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων.

Από τα... ασπρόμαυρα στα γαλανόλευκα την επόμενη εβδομάδα, καθώς 22 παίκτες που βρίσκονται στις ακαδημίες του Δικεφάλου αναμένεται να αγωνιστούν με τις «μικρές» Εθνικές ομάδες της Ελλάδας.

Τόσο στην Κ19 όσο και στις Κ17 και Κ15 ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται αύριο (19/9) κόντρα στις αντίστοιχες ομάδες του Παναιτωλικού, με τους διεθνείς να αναχωρούν από την Κυριακή για την Αθήνα και ύστερα για κάθε «γωνιά» της Ευρώπης.

Με επτά «ασπρόμαυρους» η... ανανεωμένη Εθνική Νέων

Έντονο είναι το «ασπρόμαυρο» στοιχείο στις επιλογές του Απόστολου Παπαβασιλείου για την Εθνική Νέων, με επτά ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να βρίσκονται στις κλήσεις του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού.

Πρόκειται για τους Χαράλαμπο Αυγητίδη, Δημήτρη Κυριαζίδη, Κωνσταντίνο Τουρσουνίδη, Βαγγέλη Γκιόκα, Δημήτρη Μπέρδο, Γιώργο Κρομμύδα και Αντώνη Αρετή, οι οποίοι έχουν σημαντικό ρόλο στην Κ19 του Δικεφάλου.

Οι επτά «ασπρόμαυροι» θα ενσωματωθούν από την Κυριακή στην Εθνική Κ19 και θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα προπονήσεων από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη συγκέντρωση θα ολοκληρωθεί στις 25 Σεπτεμβρίου με φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Κ19 του Ολυμπιακού.

Νέο... αίμα στην Εθνική Παίδων

Στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της για το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 μπαίνει η γενιά του 2009, με την Εθνική Παίδων να ταξιδεύει στην Τσεχία για προπονήσεις και δυνατά φιλικά παιχνίδια, στο διάστημα από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου.

Στις επιλογές του Βασίλη Παπαδάκη βρίσκονται και τέσσερις ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αγωνίζονται φέτος με την Κ19 του Δικεφάλου. Οι Γιώργος Νικολαΐδης, Γιάννης Ψυρούκης, Νίκος Χαλδέζος και Κωνσταντίνος Σούβλατζης θα συγκεντρωθούν αρχικά στην Αθήνα, πριν αναχωρήσουν μαζί με την υπόλοιπη αποστολή για την Τσεχία.

Εκεί, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει διαδοχικά τη Σλοβακία (28/9, 17:00), την Ελβετία (30/9, 17:00) και την Τσεχία (3/10, 12:00). Πρόκειται για ένα από τα τελευταία τεστ πριν από την ανακοίνωση της τελικής αποστολής για το Μουντιάλ Κ17, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τον Νοέμβριο στο Κατάρ.

Την ίδια στιγμή, δράση έχει και η επόμενη γενιά της Εθνικής Παίδων. Η Κ17 των παικτών που έχουν γεννηθεί το 2010 ξεκινά τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του EURO U17, με φόντο την τελική φάση που θα φιλοξενηθεί το επόμενο καλοκαίρι στη Λετονία.

«Ασπρόμαυρη» παρουσία υπάρχει και σε αυτή την ομάδα, καθώς κλήθηκαν οι Ιωάννης Νέτο, Παναγιώτης Δουραλής, Άρμπι Λούσκα, Γιώργος Τεντολούρης και Χρήστος Κακάλης, με τον τελευταίο μάλιστα να είναι έναν χρόνο μικρότερος, καθώς έχει γεννηθεί το 2011.

Ο όμιλος του πρώτου προκριματικού γύρου θα διεξαχθεί στη Βοσνία, όπου η Ελλάδα θα παίξει με την οικοδέσποινα Βοσνία (23/9, 14:00), το Γιβραλτάρ (26/9, 14:00) και την Ισλανδία (29/9, 14:00). Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Round 2 της League A.

Η Εθνική Προπαίδων που... έρχεται

Τέλος, διεθνείς υποχρεώσεις αναμένονται και για τη γενιά του 2011, με την Εθνική Προπαίδων Κ16 να έχει μπροστά της δύο ταξίδια. Πρώτος σταθμός θα είναι η Γερμανία, όπου η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε φιλικό τουρνουά αντιμετωπίζοντας την Αυστρία (28/9), τη Γερμανία (1/10) και την Πολωνία (4/10). Από πλευράς ΠΑΟΚ έχουν κληθεί οι Χρυσουλάκης, Ίτσκος, Παπαγεωργόπουλος, Σολωμίδης, Λιάκος και Πριόβολος.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η ίδια γενιά θα βρεθεί στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να συμμετάσχει στο τουρνουά FIFA U15 World Cup and Festival, που θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 31 Οκτωβρίου. «Ασπρόμαυρη» παρουσία θα υπάρχει και εκεί, με τους Χρυσουλάκη, Παπαγεωργόπουλο, Σολωμίδη και Πριόβολο να βρίσκονται στις σχετικές κλήσεις.