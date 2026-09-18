Τζολάκης: «Δεν νιώθω πίεση, χαίρομαι που είμαι μαζί με τον Μουζακίτη» (vid)

O Kωνσταντής Τζολάκης παραχώρησε συνέντευξη στο BBC, αναφέρθηκε στο εντυπωσιακό ξεκίνημα της Χαλ στην Πρέμιερ Λιγκ, τις δικές του επιδόσεις και την πίεση που θα μπορούσε να του δημιουργήσει το γεγονός ότι αποτέλεσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας.

Ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού αναφέρθηκε ακόμα στον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος πήρε επίσης μεταγραφή στη Χαλ από τους «ερυθρόλευκους« κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο.

Αναλυτικά, η συνέντευξη του Έλληνα τερματοφύλακα:

- Πόσο έχει ξεπεράσει η αρχή της σεζόν τις προσδοκίες σου, δεδομένου ότι πολλοί περίμεναν ότι η ομάδα θα υποβιβαστεί;

«Νομίζω ότι πριν ξεκινήσει η σεζόν κανείς δεν πίστευε σε εμάς και μας έλεγαν ότι πιθανότατα θα υποβιβαστούμε απευθείας. Όμως μέχρι τώρα έχουμε πετύχει σπουδαία πράγματα μαζί με τα παιδιά και πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για να ολοκληρώσουμε αυτή την αποστολή.»

- Εσύ πίστευες από την αρχή ότι η ομάδα μπορούσε να τα καταφέρει;

«Φυσικά. Αν δεν πιστεύουμε στους εαυτούς μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον».

- Τι ένιωσες όταν έμαθες ότι θα είσαι βασικός στην πρεμιέρα της Premier League απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ;

«Ήταν καταπληκτικά. Όταν είδα το πρόγραμμα και είδα ότι θα παίζαμε στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, απέναντι στη Μάντσεστερ, ήταν εκπληκτικό για μένα.

Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά μετά τον αγώνα ήμασταν όλοι χαρούμενοι γιατί πετύχαμε κάτι ξεχωριστό. Το να κερδίζεις 2-0 τη Μάντσεστερ στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, στην έδρα μας, ήταν απίστευτο. Δεν περίμενα να έχουμε τόσο καλό αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι.»

- Η πρώτη μεγάλη απόκρουση σε έκανε να νιώσεις ότι πλέον ανήκεις σε αυτό το επίπεδο;

«Ναι, φυσικά. Παίρνεις λίγη αυτοπεποίθηση και είσαι περισσότερο έτοιμος. Όταν αποκρούεις μια μπάλα και όλοι έρχονται κοντά σου και σου λένε «μπράβο, συγχαρητήρια, συνέχισε έτσι», είσαι πολύ χαρούμενος.

Αλλά ο αγώνας διαρκεί 90 λεπτά. Μπορεί να κάνεις μια μεγάλη απόκρουση και μετά από πέντε ή δέκα λεπτά να δεχτείς ένα εύκολο γκολ. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να συνεχίσεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.»

- Σου δημιούργησε επιπλέον πίεση το γεγονός ότι ήσουν η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου;

«Όχι, δεν αισθάνομαι καμία πίεση λόγω των χρημάτων. Είναι κάτι μεταξύ των συλλόγων, οπότε εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτό. Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον προπονητή και τον πρόεδρο, ήθελα να έρθω εδώ, οπότε δεν αισθάνομαι καμία πίεση. Επίσης, νομίζω ότι όταν παίζουμε ποδόσφαιρο, είναι ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει πίεση.»

- Έχεις πλέον συμπαίκτη τον Χρήστο Μουζακίτη. Πώς είναι αυτό;

«Παίξαμε μαζί με τον Χρήστο στον Ολυμπιακό, αλλά και στην εθνική ομάδα, οπότε τον γνωρίζω εδώ και τρία ή τέσσερα χρόνια. Είναι καλός παίκτης. Χαίρομαι που παίζω μαζί του και περιμένω να παίξω μαζί του μέσα στο γήπεδο».