Γκατούζο: «Η προσθήκη του Ικάρντι στο μείγμα θα περιέπλεκε τα πράγματα...»

H Λάτσιο θα επισκεφτεί αύριο (19/9) την Βενέτσια και ο Τζενάρο Γκατούζο, με αφορμή την αναμέτρηση της Serie A, μίλησε στους δημοσιογράφους και μεταξύ άλλων εξήγησε γιατί απέρριψε την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι.

«Κανείς δεν αμφισβητεί την αξία ενός παίκτη που έχει πετύχει πάνω από 250 γκολ στην καριέρα του. Όμως, φέραμε παίκτες όπως ο Πιναμόντι και ο Γκούντμουντσον, με τους οποίους είχαμε κάνει συγκεκριμένες συζητήσεις. Η προσθήκη του Ικάρντι στο μείγμα θα περιέπλεκε τα πράγματα χωρίς λόγο. Δεν έχει νόημα να αποκτάς παίκτες αν πρόκειται απλώς να τους αφήνεις εκτός πλάνων», είπε ο 48χρονος Ιταλός προπονητής.

Και συνέχισε: «Όταν το παρατσούκλι σου είναι "Ringhio" (αυτός που γρυλίζει), είναι αναπόφευκτο να σε ακολουθεί μια συγκεκριμένη ταμπέλα. Ως παίκτης, αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά μου: το πάθος και η αποφασιστικότητα. Όμως, η προπονητική είναι άλλη δουλειά. Πιστεύω ότι οι ομάδες μου έπαιζαν πάντα με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Οι ομάδες της Μίλαν και της Νάπολι που καθοδήγησα έπαιζαν καλά. Στη Νάπολι συγκέντρωσα 77 βαθμούς και, αν είχαμε κερδίσει το τελευταίο παιχνίδι με τη Βερόνα, θα είχαμε τερματίσει στη δεύτερη θέση», είπε, ενώ σε ερώτηση εάν η Λάτσιο έχει ανάγκη από έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά που είχε εκείνος, τόνισε: «Η μεσαία γραμμή είναι μια χαρά ως έχει. Δεν νομίζω ότι ένας παίκτης σαν εμένα τότε, θα έπαιζε βασικός υπό τις οδηγίες μου ως προπονητής. Σήμερα, η άμυνα γίνεται ομαδικά και έτσι πρέπει να λειτουργούμε κι εμείς».