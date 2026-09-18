Άγριος καβγάς κατά τη διάρκεια πτήσης από Λονδίνο για Μπανγκλαντές

Άγριος καβγάς σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης μεταξύ επιβατών. Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση της Biman μεταξύ Λονδίνου και Μπανγκλαντές, σύμφωνα με την εφημερίδα Dhaka Tribune.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και απέσπασε γρήγορα τα «φώτα της δημοσιότητας», δείχνει δύο άνδρες επιβάτες να διαπληκτίζονται και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια προκαλώντας πανικό στους υπόλοιπους επιβάτες. Σε κάποιο σημείο, φαίνεται επίσης να σκίζεται η μπλούζα του ενός επιβάτη κατά τη διάρκεια του καβγά.

Μερικοί προσπάθησαν να χωρίσουν τους δύο άνδρες ενώ άλλοι φώναζαν και τραβούσαν βίντεο. Ο ακριβής λόγος του καβγά δεν έχει διευκρινιστεί, ούτε αν τραυματίστηκε κάποιος από τους δύο επιβάτες ή αν λήφθηκαν μέτρα από τις Αρχές.

Ο γενικός διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Biman Bangladesh Airlines, Mahbubuddin Ahmed, δήλωσε στην Dhaka Tribune ότι αρχικά δεν ήταν ενήμερος για το περιστατικό.

«Δεν γνωρίζω ακόμη για το θέμα. Το εξετάζω», είπε.

https://x.com/fl360aero/status/2100609561618985457

Πηγή: Ethnos.gr