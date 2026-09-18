ΠΑΕ Ηρακλής: «Ευελπιστούμε ότι θα επανεξεταστεί το θέμα από τους αρμόδιους φορείς και θα πρυτανεύσει η λογική »

Μετά την ΠΑΕ Άρης και η ΠΑΕ Ηρακλής παίρνει θέση για την απόφαση να απαγορευτεί η μεμονωμένη μετακίνηση των φιλάθλων των κυανολεύκων στο “Κλεάνθης Βικελίδης”

Οι Κυανόλευκοι εκδηλώνουν την έντονη διαφωνία τους με την απόφαση τονίζοντας πως την ίδια στιγμή οπαδοί των αθηναϊκών ομάδων έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στο πλευρό των ομάδων τους σε εκτός έδρας αναμετρήσεις, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν την απόφαση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση:



“Με δεδομένη την παρουσία των φιλάθλων των Αθηναϊκών ΠΑΕ, σε Βόλο, Λειβαδιά και άλλα γήπεδα της Ελλάδας, οι φίλαθλοι μας κατατάσσονται σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα στην ίδια τους την πόλη.

Η ίδια η πολιτεία αυτοαναιρείται όταν έχει θεσπίσει πολύ αυστηρά μέτρα για την πάταξη των φαινομένων βίας (κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο, τουρνικέ, κτλ) και ταυτόχρονα απαγορεύει τις μετακινήσεις στους φιλάθλους μας.



Ευελπιστούμε ότι θα επανεξεταστεί το θέμα από τους αρμόδιους φορείς, θα πρυτανεύσει η λογική και θα επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση των φιλάθλων μας, με δεδομένη πάντα την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας που έχει θεσπίσει η πολιτεία”.

