Το τετ - α - τετ του Βιλντόζα με τον… λαβωμένο Καμπερίδη (vid)

Λούκα Βιλντόζα και Σάββας Καμπερίδης είχαν ένα «θερμό» τετ - α - τετ λίγο πριν από την έναρξη του 8ου «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Αργεντινός γκαρντ επέστρεψε στο "T-Center", αυτή τη φορά με τα χρώματα της Παρτιζάν και ο assistant coach του «τριφυλλιού» τον υποδέχθηκε θερμά. Άλλωστε, οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στον Παναθηναϊκό Aktor στο «έπος του Βερολίνου» το 2024.

Βέβαια, ο Έλληνας προπονητής ήταν με πατερίτσες, καθώς θυμίζουμε πως και εκείνος τραυματίστηκε το προηγούμενο διάστημα στο γόνατο. Μαζί τους ήταν και ο συνεργάτης του Αντρέα Τρινκιέρι στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, Γιώργος Δέδας.

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