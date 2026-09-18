Σαντίνο Αντίνο: Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την... τρομακτική βελτίωση από πέρσι! (pic)

Ο Σαντίνο Αντίνο αποτελεί ίσως τον πιο βελτιωμένο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού σε σχέση με πέρσι, κάτι που επιβεβαιώνεται απόλυτα και από τα στατιστικά του.

Ο Σαντίνο Αντίνο αποτέλεσε μια σπουδαία μεταγραφή τον Ιανουάριο, με τους «πράσινους» να κάνουν την οικονομική υπέρβαση και να φτάνουν σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ, παρά την επιθυμία του προέδρου της να δώσει τον ποδοσφαιριστή στην Ρίβερ Πλέιτ.

Το ταλέντο του Αργεντινού εξτρέμ δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από κανέναν, όμως είναι προφανές ότι χρειαζόταν χρόνο προσαρμογής στα νέα δεδομένα, τον οποίον την περσινή σεζόν δεν κατάφερε να βρει. Ενώ πραγματοποίησε λοιπόν καλές εμφανίσεις, δεν μπόρεσε να φτάσει στα επίπεδα απόδοσης που άπαντες έβλεπαν ότι μπορούσε.

Φέτος, με τον ίδιο να έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με την ομάδα και φυσικά την αγωνιστική φιλοσοφία να έχει αλλάξει με την έλευση του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο 21χρονος άσος αποτελεί έναν από τους πιο βελτιωμένους και πολύτιμους παίκτες της ομάδας. Η εικόνα του έχει βελτιωθεί σημαντικά σε όλους τους τομείς και αυτό αποδεικνύεται και στα στατιστικά του.

Μια ματιά μόνο στην ανάλυση των αριθμών είναι αρκετή για να βγουν πολύτιμα συμπεράσματα που επιβεβαιώνουν αυτό που είναι εμφανές μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Περισσότερα σουτ εντός εστίας, περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες, περισσότερες ντρίμπλες, περισσότερες προωθήσεις, περισσότερες επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, πολύ καλύτερη δημιουργία, μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας, καλύτερες επιδόσεις στο πρέσινγκ.

Όλα αυτά έχουν καταστήσει τον Αντίνο έναν από τους πολύτιμους «κρίκους» στην... αλυσίδα του Παναθηναϊκού. Κι όταν αρχίσει να «γράφει» και γκολ με μεγαλύτερη συνέπεια, τότε ποιος ξέρει πού θα σταματήσει!

Δείτε την σύγκριση των στατιστικών του πέρσι και φέτος: