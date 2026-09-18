Γαλλία: Στον «αέρα» το μέλλον του Καντέ με την άφιξη Ζιντάν

Ο Ενγκολό Καντέ φαίνεται πως βρίσκεται εκτός πλάνων από τον Ζινεντίν Ζιντάν και το μέλλον του 35χρονου στην εθνική Γαλλίας βρίσκεται στον «αέρα».

Ο Ενγκολό Καντέ ενδέχεται να ολοκληρώσει την παρουσία του στην εθνική Γαλλίας, μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της «Lequipe», ο 35χρονος μέσος δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του νέου ομοσπονδιακού προπονητή, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το αν θα ξαναφορέσει τη φανέλα των «τρικολόρ».

Ο Καντέ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες των «πετεινών» στη σύγχρονη εποχή τους, ενώ ήταν και από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην ομάδα της Γαλλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.

Ο μέσος της Φενέρμπαχτσε μετράει με την εθνική ομάδα των «τρικολόρ» 69 συμμετοχές, έχοντας πετύχει και δύο τέρματα.