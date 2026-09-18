ΑΕΚ: Mετά τη διακοπή η επάνοδος του Βάργκα

Η ΑΕΚ θα στερηθεί οριστικά των υπηρεσιών του Μπάρναμπας Βάργκα στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Βόλο ενώ η επάνοδος του αναμένεται μετά τη διακοπή.

Ο 32χρονος Ούγγρος σέντερ φορ, υπέστη μυικό τραυματισμό στο χθεσινό ματς Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό και όπως έγινε από χθες γνωστό, μέσω των δηλώσεων Νίκολιτς, τέθηκε νοκ-άουτ για το Πανθεσσαλικό. Σήμερα, έχουμε το οριστικό μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε με τον παίκτη να μην υπολογίζεται για την Κυριακή.

Πλέον ο Βάργκα μπαίνει σε διαδικασία επανένταξης η οποία υπολογίζεται μετά τη διακοπή. Το πότε ακριβώς, θα κριθεί απο τις αξιολογήσεις της διαδικασίας αποκατάστασης. Θυμίζουμε πως το πρωτάθλημα διακόπτεται λόγω την εθνικών ομάδων ενώ η επανέναρξη είναι προγραμματισμένη για το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια (10/10) για την 6η αγωνιστική της Super League.

Ο Βάργκα είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά φέτος με 8 γκολ σε 9 παιχνίδια ενώ είναι χαρακτηριστικό πως σκόραρε κάθε 78 λεπτά! Φυσικά η απώλεια του είναι μεγάλη εν όψει Κυριακής και πλέον μένει να δούμε πως θα διαχειριστεί την απουσία του ο Μάρκο Νίκολιτς και πως θα καλύψει το κενό του Ούγγρου φορ.