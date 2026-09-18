Νέα Τούμπα: Θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας για την περιβαλλοντική μελέτη του γηπέδου

Θετική ήταν η γνωμοδότηση που έδωσε σήμερα (18/9) το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για την περιβαλλοντική μελέτη του υπάρχοντος γηπέδου του ΠΑΟΚ.

Τις προηγούμενες μέρες υπήρξε νέα εξέλιξη όσον αφορά τη Νέα Τούμπα, καθώς δόθηκε προς γνωμοδότηση την περιβαλλοντική μελέτη, η οποία πήρε θετική απάντηση σήμερα (18/9) από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, με τη νέα νομοθεσία, ακόμη και τα υφιστάμενα γήπεδα, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο κατασκευάστηκαν, οφείλουν να πληρούν κάποιες προδιαγραφές προκειμένου να λειτουργούν με ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τα τελευταία δύο χρόνια για την νομιμοποίηση της υδρογεώτρησης που λειτουργεί, τη σύνδεση με τα δίκτυα της ΕΥΑΘ και το σχέδιο εκκένωσης του γηπέδου σε έκτακτες περιπτώσεις. Επιπλέον ανανεώθηκε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας και υπάρχει λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας του γηπέδου.

«Το γήπεδο της Τούμπας έχει άδεια λειτουργίας η οποία λήγει το 2027 και είναι πλέον προϋπόθεση να λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση ώστε το 2027 να μην υπάρξει πρόβλημα στην εκ νέου αδειοδότηση, τη λειτουργία και τη διεξαγωγή των αγώνων», ολοκλήρωσε ο αντιπεριφερειάρχης.

