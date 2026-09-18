Φωτιά τώρα σε επιχείρηση στου Ρέντη - Μήνυμα του 112 στους πολίτες

Η ατμόσφαιρα είναι ήδη αποπνικτική από τον έντονο καπνό που έχει σκεπάσει τον ουρανό. Στο σημείο βρίσκoνται 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα για να την περιορίσει και να την σβήσει

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στου Ρέντη, πολύ κοντά στην Εθνική Οδό, σε χώρο απορριμάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για οικοπεδικό χώρο που ρίχνουν μπάζα και σκουπίδια, εντός του οποίου υπάρχουν πολλά εύφλεκτα υλικά, όπως λάστιχα και παλέτες. Παράλληλα, στο σημείο υπάρχει έντονη και ξηρή βλάστηση, η οποία ενισχύει την ένταση της φωτιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη, στου Ρέντη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Ρέντη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

"Πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών".Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:45 και στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

https://x.com/112Greece/status/2100921178504212775

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr