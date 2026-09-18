Παρακάμερα: Το show ΑEK - Μάνταλου και οι αγκαλιές Ηλιόπουλου στους παίκτες στο φινάλε (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την παρακάμερα του 8-1 με τον Πανσερραϊκό! Ξεχωρίζουν, το show και η αποθέωση Μάνταλου αλλά και οι αγκαλιές του Μάριου Ηλιόπουλου στους παίκτες στο φινάλε.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας:

Τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της στο νέο της γήπεδο πέτυχε το απόγευμα της Πέμπτης η ΑΕΚ, που επικράτησε 8-1 του Πανσερραϊκού για την 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026-27.



Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προσέφερε ακόμη ένα χορταστικό ματς στο κοινό της, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον TELEKOM MVP Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος είχε τέσσερις ασίστ και ένα γκολ (στο 45+1’) σε ένα ημίχρονο!



Από δύο τέρματα πέτυχαν οι Χρήστος Αλεξίου (9', 84’) και Μπάρναμπας Βάργκα (32', 38') και από ένα οι Ζοάο Μάριο (35'), Μιλάν Βιτάλις (44') και Ολεξάντρ Ζούμπκοφ (72’).



Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στην ALLWYN Arena και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης.