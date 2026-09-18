ΠΑΟΚ: Κλήση για τον Ούγκρεσιτς στην Εθνική Ελπίδων της Σερβίας (pic)

Νέα κλήση για παίκτη του ΠΑΟΚ, με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς να βρίσκεται στα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού της Κ21 της Σερβίας, Ζόραν Μίρκοβιτς.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ζόραν Μίρκοβιτς, κάλεσε 26 ποδοσφαιριστές για τις προσεχείς αναμετρήσεις της Εθνικής Κ21 της Σερβίας, στις οποίες βρίσκεται μεταξύ άλλων ο 20χρονος χαφ του ΠΑΟΚ, Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Οι παίκτες θα συγκεντρωθούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Νόβι Σαντ, όπου θα παραμείνουν μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου και θα δώσουν δύο αναμετρήσεις με την U23 του Ιράκ, στις 25 και 28 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια, θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους στο Αθλητικό Κέντρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σερβίας στη Στάρα Πάζοβα, όπου θα δώσουν δύο παιχνίδια απέναντι στη Ρωσία, στις 2 και 5 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων Σερβίας:

Τερματοφύλακες: Βίκτορ Τζόντιτς (Μονπελιέ), Λούκα Λιέσκιτς (Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς), Βουκ Ντράσκιτς (ΟΦΚ Βελιγραδίου), Μπόγκνταν Ματιγιάσεβιτς (Νόβι Πάζαρ).

Αμυντικοί: Ούρος Τεγκέλτιγια (Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο), Όγκνιεν Μίμοβιτς (Φενέρμπαχτσε), Στέφαν Λέκοβιτς (Εστρέλα Αμαδόρα), Μπόγιαν Κοβάτσεβιτς (Κάντιθ), Στέφαν Γκούντελι (Ερυθρός Αστέρας), Αλεξέι Βούκιτσεβιτς (ΟΦΚ Βελιγραδίου), Πέταρ Πέτροβιτς (Στουρμ Γκρατς), Στέφαν Μπούκινατς (Γιουνγκ Μπόις), Βίκτορ Ραντόγεβιτς (Μόντρεαλ).

Μέσοι: Μάτιγια Μίτροβιτς (Βιτόρια Γκιμαράες), Βασίλιε Νόβιτσιτς (ΙΜΤ), Γιάνκο Γεβρέμοβιτς (Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο), Όγκνιεν Ούγκρεσιτς (ΠΑΟΚ), Ούρος Μιλαντίνοβιτς (Τσουκαρίτσκι), Μίλαν Άλεξιτς (Παρτιζάν), Αλέκσα Κούλιανιν (Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο), Λάζαρ Γιοβάνοβιτς (Ουντινέζε), Μάτιγια Πόποβιτς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Μίλαν Κολάρεβιτς (Βοϊβοντίνα).

Επιθετικοί: Βάνια Βλάχοβιτς (Μάντοβα), Γιοβάν Μιγιάτοβιτς (Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ), Μάρκο Λάζετιτς (Νόα)