Πορτογαλία: Με Κριστιάνο οι πρώτες κλήσεις του Ζεσούς

Γνωστή έγινε η αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας, με τον Ζόρζε Ζεσούς να καλεί ενόψει Nations League τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλτο βρίσκεται στις πρώτες επιλογές του Ζόρζε Ζεσούς ως προπονητής της εθνικής Πορτογαλίας, στο ξεκίνημα της υπεράσπισης του τίτλου της στο Nations League στον 4ο όμιλο της League A.

Ο Σάμουελ Σοάρες είναι η μεγαλύτερη έκπληξη στις κλήσεις των 25 παικτών. Ο 24χρονος τερματοφύλακας της Μπενφίκα κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα των μεγάλων.

Ο Ζοσέ Σα, ο Νέλσον Σεμέδο, ο Σάμου Κόστα, ο Γκονσάλο Γκέδες και ο Ματέους Νούνιες - που ήταν μέρος της ομάδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 - έμειναν εκτός.

Ο Ζοάο Παλίνια επιστρέφει στην εθνική ομάδα μετά από απουσία σχεδόν ενός έτους. Η τελευταία διεθνής εμφάνιση του μέσου της Μπενφίκα ήταν εναντίον της Ουγγαρίας (ισοπαλία 2-2) στις 14 Οκτωβρίου 2025.

Ο 72χρονος θα κάνει το ντεμπούτο του στο τιμόνι της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ουαλία εντός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου. Ακολουθούν εκτός έδρας αγώνες με Νορβηγία και Δανία στις 27 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Αυτή η πρώτη σειρά αγώνων υπό τον Ζεσούς ολοκληρώνεται με έναν εντός έδρας αγώνα εναντίον της Νορβηγίας στις 4 Οκτωβρίου.

Η λίστα του Ζόρζε Ζέσους:

Τερματοφύλακες: Ντιόγκο Κόστα, Ρούι Σίλβα και Σάμουελ Σοάρες

Αμυντικοί: Γκονσάλο Ινάσιο, Ρενάτο Βέιγκα, Ρούμπεν Ντιάς, Τομάς Αραούχο, Ζοάο Κανσέλο, Ντιόγκο Νταλότ, Νούνο Ταβάρες και Νούνο Μέντες

Μέσοι: Μπρούνο Φερνάντες, Ζοάο Παλίνια, Ρούμπεν Νέβες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια και Μπερνάρντο Σίλβα

Επιθετικοί: Κριστιάνο Ρονάλντο, Φάμπιο Σίλβα, Τρινκάο, Φραντσίσκο Κονσεϊσάο, Γκονσάλο Ράμος, Ζοάο Φέλιξ, Πέδρο Νέτο και Ραφέλ Λεάο