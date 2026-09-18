Σε πιάνει τρέλα: Η ομάδα που ξόδεψε 366 εκατ. και δεν μπορεί να βάλει γκολ!

Ρόστερ αξίας 824 εκατ. ευρώ, μεταγραφές 366 εκατ. μέσα σε ένα καλοκαίρι, 17η θέση και ακόμη ούτε ένα γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ. Η περίπτωση της Τότεναμ μοιάζει παράλογη, μέχρι να κοιτάξεις τι πραγματικά συμβαίνει στο γήπεδο.

Αν συνέβαινε στην Ελλάδα, το πιθανότερο είναι ότι θα είχαμε ήδη αλλάξει προπονητή τουλάχιστον τρεις φορές στα πρωτοσέλιδα. Θα είχαν αρχίσει τα τελεσίγραφα, οι «κρίσιμες συσκέψεις», η μεταγραφολογία του Ιανουαρίου από τον Σεπτέμβριο και φυσικά δύσκολα θα έλειπε και το γνώριμο ρεπορτάζ για... επίσκεψη οπαδών στην προπόνηση.

Στην Τότεναμ δεν έχουν φτάσει ακόμη εκεί, αν και οι αριθμοί της αρκούν για να προκαλέσουν πανικό. Το καλοκαίρι δαπάνησε 366 εκατ. ευρώ για μεταγραφές, σύμφωνα με το Transfermarkt, το οποίο αποτιμά τη συνολική αξία του σημερινού ρόστερ της στα 824 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτής της τεράστιας επένδυσης, τουλάχιστον στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της Πρέμιερ Λιγκ, είναι δύο βαθμοί, 17η θέση και κανένα γκολ που να το έχει βάλει εκείνη.

Για πρώτη φορά οι Σπερς αρχίζουν σεζόν πρωταθλήματος χωρίς να έχουν σκοράρει στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια, ενώ είχαν περάσει δύο δεκαετίες από την τελευταία φορά που έμειναν χωρίς γκολ σε τέσσερις συνεχόμενους αγώνες της Πρέμιερ Λιγκ. Το εύκολο συμπέρασμα θα ήταν ότι πρόκειται για μία πανάκριβη ομάδα που αδυνατεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως οι αριθμοί αποκαλύπτουν ένα πολύ πιο περίεργο ποδοσφαιρικό πρόβλημα.

Φτάνει μέχρι την περιοχή και κάπου εκεί μπλοκάρει

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάλυση του Guardian έβαλε κάτω τα δεδομένα της νέας Τότεναμ του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι και έδειξε ότι οιΣπερς δεν δυσκολεύονται τόσο να φτάσουν σε επικίνδυνες περιοχές, όσο να αξιοποιήσουν όσα δημιουργούν μέχρι εκείνο το σημείο.

Η Τότεναμ έχει καταγράψει 119 επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή, μόλις μία λιγότερη από την Άρσεναλ, ενώ οι 46 επιτυχημένες ντρίμπλες της αποτελούν την καλύτερη επίδοση στην Πρέμιερ. Παράλληλα, έχει ανακτήσει 34 φορές την μπάλα σε απόσταση έως 40 μέτρων από την αντίπαλη εστία, την τέταρτη υψηλότερη επίδοση του πρωταθλήματος. Με μια πρώτη ματιά, τίποτα από αυτά δεν παραπέμπει σε ομάδα που έχει περάσει 360 λεπτά πρωταθλήματος χωρίς να βρει δίχτυα.

Το πρόβλημα εμφανίζεται στην επόμενη ενέργεια. Από τις 46 επιτυχημένες ντρίμπλες μόλις πέντε οδήγησαν είτε σε δημιουργία ευκαιρίας είτε σε τελική προσπάθεια, ενώ από τις 34 ανακτήσεις ψηλά στο γήπεδο μόνο δύο κατέληξαν σε σουτ. Αυτό σημαίνει ότι μόλις το 5,9% αυτών των ανακτήσεων παράγει τελική προσπάθεια, την ώρα που ο μέσος όρος της Πρέμιερ Λιγκ βρίσκεται στο 19,9%.

Η εικόνα είναι αρκετά καθαρή: η Τότεναμ μπορεί να κλέψει την μπάλα ψηλά, να περάσει έναν αντίπαλο, να μεταφέρει το παιχνίδι κοντά στην περιοχή και να βρεθεί σε θέση από την οποία θα μπορούσε να απειλήσει, όμως κάπου ανάμεσα στην προτελευταία και την τελευταία ενέργεια η επίθεση χάνει τον δρόμο της.

Υπάρχει ένα ακόμη στατιστικό που ίσως εξηγεί καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο τι συμβαίνει. Για κάθε σουτ που επιχειρεί μέσα στην αντίπαλη περιοχή, η Τότεναμ χρειάζεται κατά μέσο όρο 3,97 επαφές με την μπάλα, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα της κατηγορίας. Η επίδοσή της είναι κατά 0,47 επαφές μεγαλύτερη από εκείνη της αμέσως επόμενης ομάδας και κατά 1,15 πάνω από τον μέσο όρο του πρωταθλήματος.

Στο τελευταίο κομμάτι μιας επίθεσης αυτή η επιπλέον επαφή μπορεί να αλλάξει τα πάντα, αφού δίνει στον αμυντικό χρόνο να πλησιάσει, επιτρέπει στην αντίπαλη άμυνα να οργανωθεί και κλείνει έναν χώρο που πριν από ένα δευτερόλεπτο ήταν διαθέσιμος. Η Τότεναμ λοιπόν φτάνει συχνά εκεί όπου πρέπει, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο από όσο της επιτρέπει το επίπεδο της Πρέμιερ Λιγκ για να αποφασίσει τι θα κάνει όταν φτάσει.

Τα 366 εκατ. ευρώ δεν αγοράζουν αυτοματισμούς

Υπάρχει βέβαια μια σημαντική εξήγηση. Ο Ντε Τζέρμπι δεν παρέλαβε μια έτοιμη ομάδα στην οποία προστέθηκαν δύο ή τρεις ποδοσφαιριστές, αλλά ένα σύνολο που άλλαξε σε τέτοιο βαθμό ώστε ουσιαστικά πρέπει να μάθει από την αρχή να παίζει μαζί.

Μόλις τέσσερις ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν τουλάχιστον στα μισά λεπτά της Τότεναμ στην περσινή Πρέμιερ Λιγκ έχουν χρησιμοποιηθεί και φέτος, με έναν από αυτούς, τον Ριτσάρλισον, να μένει στη συνέχεια εκτός λίστας πρωταθλήματος. Η ενδεκάδα που ξεκίνησε στο 0-0 με την Έβερτον είχε κατά μέσο όρο μόλις 1,3 χρόνια παρουσίας στον σύλλογο, ενώ συνολικά η Τότεναμ χρησιμοποιεί μία από τις νεότερες ενδεκάδες της κατηγορίας.

Ο Ντε Τζέρμπι εξακολουθεί παράλληλα να ψάχνει τον σωστό συνδυασμό. Μετά την πρώτη αγωνιστική έχει πραγματοποιήσει 12 αλλαγές στις αρχικές ενδεκάδες του, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο προπονητή του πρωταθλήματος, με μέσο όρο τέσσερις αλλαγές ανά αγώνα. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, την περασμένη περίοδο η Τότεναμ άλλαζε κατά μέσο όρο 2,8 παίκτες από παιχνίδι σε παιχνίδι, παρότι μέσα στη σεζόν πέρασε από τρεις διαφορετικούς προπονητές.

Οι τραυματισμοί έχουν δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με τον Ντε Τζέρμπι να αναφέρεται δημόσια στα προβλήματα που προέκυψαν ήδη από την καλοκαιρινή προετοιμασία. Μίκι φαν ντε Φεν, Ντόμινικ Σολάνκε, Τζέιμς Μάντισον και Ματέους Φερνάντες αντιμετώπισαν τραυματισμούς, ενώ η Τότεναμ προερχόταν από μία σεζόν στην οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Premier Injuries που παραθέτει ο Guardian, είχε τις περισσότερες ημέρες απουσίας παικτών λόγω τραυματισμών στην Πρέμιερ Λιγκ, συνολικά 1.560.

Από τον Κέιν και τον Σον σε μια ομάδα που ψάχνει τον εκτελεστή

Η έλλειψη συνοχής εξηγεί αρκετά, όχι όμως τα πάντα. Υπάρχει και ένα πολύ πιο απλό πρόβλημα: η σημερινή Τότεναμ δεν διαθέτει ποδοσφαιριστές με το ιστορικό αποτελεσματικότητας που είχε όταν στην επίθεσή της βρίσκονταν ο Χάρι Κέιν και ο Σον Χέουνγκ-μιν.

Ο Guardian επισημαίνει ένα στοιχείο που είναι σχεδόν σουρεαλιστικό για μια ομάδα η οποία δαπάνησε 366 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα καλοκαίρι. Από τα φετινά αποκτήματα, εκείνος που είχε τα περισσότερα γκολ καριέρας στην Πρέμιερ Λιγκ ήταν ο 32χρονος αριστερός μπακ Άντι Ρόμπερτσον, με 12.

Ο Ντόμινικ Σολάνκε εξακολουθεί να έχει περισσότερα γκολ στην Τσάμπιονσιπ, 44, από όσα έχει πετύχει στην Πρέμιερ Λιγκ, 41, ενώ τα συνολικά στοιχεία ευστοχίας του ρόστερ δείχνουν αρκετούς παίκτες να κινούνται γύρω ή κάτω από τον μέσο όρο του πρωταθλήματος. Τσέλσι και Μπόρνμουθ έχουν ήδη από 24 τελικές προσπάθειες στην εστία, τις διπλάσιες από την Τότεναμ, παρότι συνολικά έχουν επιχειρήσει το πολύ εννέα περισσότερα σουτ.

Ο ίδιος ο Ντε Τζέρμπι το περιέγραψε μετά την ήττα από τη Λίβερπουλ στο Λιγκ Καπ με τον απλούστερο δυνατό τρόπο: η ομάδα του πρέπει να σουτάρει περισσότερο, καλύτερα και να τελειώνει αποτελεσματικότερα τις καθαρές ευκαιρίες που δημιουργεί.

Εδώ βρίσκεται τελικά το πραγματικό ερώτημα της ιστορίας. Η Τότεναμ διαθέτει ένα νεανικό ρόστερ, πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές, έναν νέο προπονητή που επιχειρεί να περάσει τις δικές του ιδέες και μια προετοιμασία που επηρεάστηκε από τραυματισμούς. Ταυτόχρονα, όμως, πίσω από αυτή την ομάδα βρίσκεται μια καλοκαιρινή επένδυση 366 εκατ. ευρώ, η αξία του ρόστερ της υπολογίζεται στα 824 εκατ. και η βαθμολογία τη βρίσκει στη 17η θέση χωρίς γκολ έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές.

Τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν ποιότητα, ταχύτητα, τεχνική, βάθος στο ρόστερ και ποδοσφαιριστές με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. Αυτό που δεν έρχεται μαζί με την απόδειξη της μεταγραφής είναι η χημεία, οι αυτοματισμοί και εκείνη η κοινή ποδοσφαιρική γλώσσα που επιτρέπει σε έντεκα παίκτες να γνωρίζουν τι πρόκειται να κάνει ο συμπαίκτης τους πριν ακόμη πάρει την μπάλα.

Η Τότεναμ ξόδεψε μια περιουσία για να δημιουργήσει μια νέα ομάδα και, τουλάχιστον προς το παρόν, βρίσκεται μπροστά σε ένα παράδοξο που δύσκολα περνά απαρατήρητο: 366 εκατ. ευρώ για μεταγραφές, ένα ρόστερ αξίας 824 εκατ. και ούτε ένα γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ. Στην Ελλάδα, μάλλον θα είχαν ήδη αρχίσει οι... επισκέψεις στην προπόνηση.

Αύριο υποδέχεται την Άστον Βίλα και κάποια στιγμή η στατιστική θα πρέπει να συναντήσει ξανά το αυτονόητο στο ποδόσφαιρο: την μπάλα στα δίχτυα.