Αήττητη συνεχίζει η Μονακό, ανταγωνιστική κόντρα στην Εσπανιόλ η Έλτσε

Για την 5η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος η 2η στη βαθμολογία Μονακό υποδέχεται τη 10η Λανς, η οποία δίνει τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας ματς. Στη LaLiga, η 8η Εσπανιόλ αντιμετωπίζει την τελευταία Έλτσε που παλεύει όλα τα παιχνίδια της.

Οι 10/11 πιο πρόσφατοι αγώνες ανάμεσα στη Μονακό και τη Λανς έγιναν Over 2,5, οι τρεις τελευταίοι Over 3,5 και δύο διπλά με G&O 4,5 στα περσινά μεταξύ τους παιχνίδια.

Μετά από 5 νίκες σε ισάριθμα ματς, η Μονακό έχασε βαθμούς στην υπολογίσιμη έδρα του Στρασβούργου. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 52’ με αυτογκόλ, ισοφάρισε στο 72’ με τον 20χρονο επιθετικό Μπρούνερ (1-1), ο οποίος ενώ πέρσι δεν αγωνίστηκε σχεδόν καθόλου, φέτος, με νέο προπονητή τον Φιλίπε Λουίς, έχει σημειώσει ήδη 5 γκολ. Ο Βραζιλιάνος κατέβασε Γάλλο στην ενδεκάδα το Σάββατο, ενώ έκανε μόνο δύο αλλαγές κατά τη διάρκεια του ματς. Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Αμερικανός φορ Μπάλογκαν. Από ισοπαλία έρχεται και η Λανς, 2-2 εκτός έδρας με τη Λε Μαν. Αποτέλεσμα που ήρθε τρεις μέρες μετά από το 3-2 στην Πράγα επί της Σλάβια για το Τσάμπιονς Λιγκ, όπου έχανε με 2-1 στο 88’. Έχει σημειώσει μόνο μία νίκη στο πρωτάθλημα, το 5-2 στην πρεμιέρα επί της Οσέρ. Τρίτο σερί παιχνίδι χάνει ο Αλγερινός μέσος Τιτραουί. Πιθανή η νίκη της αήττητης Μονακό σε συνδυασμό με το G/G που εμφανίστηκε στις 5/6 πιο πρόσφατες συναντήσεις της με τη Λανς.

Με γκολ που δέχτηκε στο πρώτο μισάωρο, η Εσπανιόλ έχασε 2-1 από τη Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, μειώνοντας στο 54’ με τον Φερνάντες, στο 6ο του γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές του φέτος. Αποβλήθηκε στο 98’ ο Μαροκινός βασικός αμυντικός Ελ Χιλαλί και είναι τώρα τιμωρημένος. Για δεύτερο σερί ματς θα λείψει λόγω τραυματισμού ο αναπληρωματικός φορ Ζόφρε. Η Έλτσε ήταν μαχητική μεσοβδόμαδα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ισοφαρίζοντας με τέρματα στο 71’ και το 83’ τα γκολ που είχε δεχτεί στο πρώτο ημίχρονο. Η αντίπαλος όμως έφτασε τελικά στη νίκη σκοράροντας στο 91’ και αφήνοντας την Έλτσε με τους δύο βαθμούς έπειτα από έξι αγωνιστικές, αυτούς που πήρε με την Μπιλμπάο τρεις μέρες νωρίτερα και με τη Λα Κορούνια στην πρεμιέρα. Είχε τρεις Αργεντινούς στην ενδεκάδα της, χωρίς τον Πόνσε ανάμεσά τους, τον 29χρονο πρώην παίκτη της ΑΕΚ που επέστρεψε μετά από το διετές πέρασμά του από το Χιούστον και έμεινε στον πάγκο στα δύο τελευταία παιχνίδια.

Αν και βρίσκεται στην τελευταία θέση, η Έλτε εμφανίστηκε ανταγωνιστική απέναντι στη Ρεάλ και μοιάζει ικανή να κοντράρει την Εσπανιόλ, με την οποία ήρθε ισόπαλη στις 5/9 τελευταίες κόντρες τους, στις 4 με σκορ 2-2.

175. ΜΟΝΑΚΟ - ΛΑΝΣ 1&G 3,35

190. ΕΣΠΑΝΙΟΛ - ΕΛΤΣΕ Χ 3,65

