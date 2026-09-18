Ντόρτμουντ: «Δένει» με νέο συμβόλαιο τον Ενμέτσα λόγω της Γιουνάιτεντ

Ο Φέλιξ Ενμέτσα φαίνεται πως θα παραμείνει κάτοικος Γερμανίας, καθώς η Ντόρτμουντ ετοιμάζεται να του προσφέρει νέο συμβόλαιο, θέλοντας να απομακρύνει τις αγγλικές ομάδες από τον 25χρονο.

Η Ντόρτμουντ έχει αποφασίσει να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Φέλιξ Ενμέτσα, καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον αγγλικών ομάδων.

Αυτό αναφέρει η εφημερίδα «Bild», η οποία συμπληρώνει πως ο 25χρονος Γερμανός διεθνής μέσος είναι χαρούμενος στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και σκοπεύει να υπογράψει νέο συμβόλαιο για ένα επιπλέον χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Ενμέτσα ξεκίνησε τις επαφές με τη διοίκηση της ομάδας για να επεκτείνει το συμβόλαιο του, παρά τις προτάσεις από ομάδες της Premier League και συγκεκριμένα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 25χρονος μετρά με τη φανέλα των Βεστφαλών 118 συμμετοχές, έχοντας 15 γκολ και 8 ασίστ, ενώ έχει εκπροσωπήσει και την εθνική ομάδα της Γερμανίας 12 φορές.