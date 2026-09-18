Δύσκολο έργο για την Μπαρτσελόνα στη Σεβίλλη - Ξεχωρίζει το ντέρμπι της Μαδρίτης

Με μεγάλο ενδιαφέρον και ντέρμπι συνεχίζεται η δράση στη La Liga, αυτή τη φορά για την 7η αγωνιστική με το ξεκίνημα να γίνεται απόψε με τον αγώνα Εσπανιόλ-Έλτσε στις 22:00.

Συνεχίζεται η δράση στη La Liga με την αυλαία να ανοίγει απόψε με το ματς Εσπανιόλ-Έλτσε στις 22:00, αλλά τα βλέμματα να είναι στραμμένα στο κυριακάτικο ντέρμπι της Μαδρίτης μεταξύ της Ρεάλ και της Ατλέτικο στο «Μετροπολιτάνο» (20/9, 17:15).

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε είναι στην 4η θέση με 13 βαθμούς, ενώ η «βασίλισσα» στη 2η θέση με 15 βαθμούς, ισοβαθμώντας με την Μπέτις, με την Μπαρτσελόνα να είναι μόνη πρώτη με 18 βαθμούς και το απόλυτο 6/6.

Παράλληλα, μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η δύσκολη εκτός έδρας αποστολή της Μπαρτσελόνα στη Σεβίλλη, το Σάββατο (19/9, 22:00), στοχεύοντας στο διπλό που θα του δώσει συνέχεια στο τρομερό σερί που τρέχει έως τώρα στο πρωτάθλημα.

Οι «μπλαουγκράνα» σπέρνουν τον «τρόμο» μέχρι στιγμής στο ισπανικό πρωτάθλημα, έχοντας το ασύλληπτο στατιστικό των 28 τερμάτων σε έξι παιχνίδια.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (18/09)

Εσπανιόλ-Έλτσε (22:00)

Σάββατο (19/09)

Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο (15:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές (17:15)

Θέλτα-Ράσινγκ (19:30)

Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα (22:00)

Κυριακή (20/09)

Χετάφε-Μάλαγα (15:00)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης (17:15)

Ντεπορτίβο-Μπέτις (19:30)

Βιγιαρεάλ-Λεβάντε (19:30)

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)