Από κυνηγός... οδηγός ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι - Το πρώτο «clean sheet» εκτός έδρας

Δεύτερο συνεχόμενο clean sheet για τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και μάλιστα το πρώτο φετινό μακριά από την Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Περιστέρι ψάχνοντας μία νίκη που θα τον έβγαζε από τη δύσκολη θέση να «κυνηγά» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Και το κατάφερε, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς και ουσιαστικά «σφραγίζοντας» το εισιτήριό του.

Το έκανε πράξη, κρατώντας για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν το «μηδέν παθητικό» μακριά από την Τούμπα, κάτι το οποίο έψαχνε καιρό ο Αλέσιο Λίσι και έχει επισημάνει πολλάκις στις δηλώσεις του.

Το πρώτο φετινό εκτός έδρας και το δεύτερο συνεχόμενο

Το επιζητούσε καιρό από το clean sheet μακριά από την Τούμπα, καθώς εκτός έδρας «πληγώθηκε» αρκετές φορές τη φετινή σεζόν, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Στην έδρα του Ατρομήτου τα πράγματα εξελίχθηκαν τελείως διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε από νωρίς μπροστά στο σκορ με τέρμα του Ανέστη Μύθου με τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα, κάτι εξίσου ασυνήθιστο, διατηρώντας το προβάδισμά του για εβδομήντα ολόκληρα λεπτά και μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Δεύτερο συνεχόμενο clean sheet για τους ασπρόμαυρους και τρίτο στα τέσσερα τελευταία, καθώς είχαν προηγηθεί αυτά απέναντι στον ΟΦΗ για το Κύπελλο και κόντρα στον Άρη για το Πρωτάθλημα. Χαρακτηριστικό είναι πως ο Δικέφαλος μαζί με τον ΟΦΗ και τον Παναθηναϊκό είναι οι μοναδικές ομάδες στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος που δεν έχουν δει την εστία τους να παραβιάζεται μετά από δύο αγωνιστικές.

Πρώτο «κεφάλι» στο σκορ μακριά από την Τούμπα

Ήταν κάτι που όφειλε να διορθωθεί άμεσα. Το είχε αναφέρει και σε αρκετές συνεντεύξεις Τύπου ο Αλέσιο Λίσι. Για πέντε συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια (τρία στην Ευρώπη και δύο στη Superleague) ο ΠΑΟΚ βρισκόταν συνεχώς πίσω στο σκορ και μάλιστα από νωρίς.

Το να «κυνηγάς» από νωρίς μόνο εύκολο δεν είναι, πόσο μάλλον για μία ομάδα που δεν έχει «χτίσει» ακόμα τον χαρακτήρα και την ταυτότητα της. Οι ασπρόμαυροι είχαν ολοκληρώσει δύο ανατροπές σε Λούμπλιν και Περιστέρι, όμως στη δεύτερη επίσκεψη του στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας, είχε διαφορετικά «πλάνα».

Ο Ανέστης Μύθου λίγα δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 20λεπτου άνοιξε το σκορ -για πρώτη φορά φέτος σε εκτός έδρας παιχνίδι- με το γκολ του 19χρονου φορ να είναι αρκετό και να δίνει ένα πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του.

Πλέον, ο ΠΑΟΚ «μετακομίζει» από το Περιστέρι στο Αγρίνιο μέσω... Μεσημβρίας, καθώς σήμερα (18/9) ξεκινάει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, πριν αναχωρήσει αύριο (19/9) για το Άκτιο και από εκεί στο κοντινό Αγρίνιο. Το τελευταίο παιχνίδι πριν από τη μεγάλη διακοπή, στην οποία θέλουν να πάνε οι Θεσσαλονικείς με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.