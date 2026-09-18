Η ξεχωριστή στιγμή της Μπέτις: Οι 11 γηραιότεροι φίλαθλοι συνόδευσαν τους παίκτες στο γήπεδο

Η Ρεάλ Μπέτις χάρισε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στους φιλάθλους της, πριν από την αναμέτρηση με τη Χετάφε για την 6η αγωνιστική της La Liga.

Πριν από τη σέντρα του αγώνα, οι ποδοσφαιριστές της ανδαλουσιανής ομάδας δεν μπήκαν μόνοι τους στον αγωνιστικό χώρο. Στο πλευρό τους βρέθηκαν τα 11 γηραιότερα μέλη του συλλόγου, σε μια συμβολική κίνηση που ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της Μπέτις με τον κόσμο της.

Οι ηλικιωμένοι φίλαθλοι έζησαν μια μοναδική εμπειρία, συνοδεύοντας τους παίκτες κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, με τα χαμόγελα να περισσεύουν. Η όμορφη πρωτοβουλία του συλλόγου κέρδισε τις εντυπώσεις και έγινε γρήγορα viral στα social media.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η Μπέτις επικράτησε 1-0 της Χετάφε, χάρη στο γκολ του Αμντέ στο 45ο λεπτό. Με τη νίκη αυτή έφτασε τους 15 βαθμούς και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας.