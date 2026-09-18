Στο «T-Center» ο Γιαννακόπουλος κι αποθέωση από τον κόσμο - Η συνάντηση με Όσμαν και Μυστακίδη (vids)

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο πριν από το ματς των «πράσινων» κόντρα στην Μπουργκ, με το «T-Center» να σηκώνεται στο πόδι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα παρακολουθήσει φυσικά από κοντά την αναμέτρηση το Παναθηναϊκού απέναντι στη γαλλική ομάδα.
Ο DPG μαζί με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη μπήκαν στο γήπεδο και κατευθύνθηκαν προς το Platinum Lounge Members Club. Τότε συναντήθηκαν με τον Τζέντι Όσμαν στην φυσούνα, με τον πρώην παίκτη του «τριφυλλιού» να έχει μια ένθερμη συνομιλία μαζί με τον Γιαννακόπουλο.
Δείτε το βίντεο του SDNA:
Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποδέχθηκε στο Telekom Center Athens τον κ. Τέλη Μυστακίδη και παράλληλα συνάντησε τον Cedi Osman, έχοντας ένθερμη συνομιλία μαζί του. #paobcaktor pic.twitter.com/ROjkTUTq2H— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 18, 2026