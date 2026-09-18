Στο «T-Center» ο Γιαννακόπουλος κι αποθέωση από τον κόσμο - Η συνάντηση με Όσμαν και Μυστακίδη (vids)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε την εμφάνισή του στο «T-Center» κι αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, συναντήθηκε και με τους Τζέντι Όσμαν και Αριστοτέλη Μυστακίδη μετά τη νίκη του «Δικεφάλου».

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο πριν από το ματς των «πράσινων» κόντρα στην Μπουργκ, με το «T-Center» να σηκώνεται στο πόδι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα παρακολουθήσει φυσικά από κοντά την αναμέτρηση το Παναθηναϊκού απέναντι στη γαλλική ομάδα.

Ο DPG μαζί με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη μπήκαν στο γήπεδο και κατευθύνθηκαν προς το Platinum Lounge Members Club. Τότε συναντήθηκαν με τον Τζέντι Όσμαν στην φυσούνα, με τον πρώην παίκτη του «τριφυλλιού» να έχει μια ένθερμη συνομιλία μαζί με τον Γιαννακόπουλο.

Δείτε το βίντεο του SDNA: