Χωρίς δυο ο Ατρόμητος απέναντι στην Κηφισιά

Κρίστοφερ Νούνιες και Γιώργος Τζοβάρας δεν υπολογίζονται από τον Ντούσαν Κέρκεζ ενόψει του κομβικού αγώνα με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στο Περιστέρι στο Σάββατο (19/9).

Η ενημέρωση του Ατρόμητου ενόψει Κηφισιάς Tutu Deals και των δυο τραυματιών:

«Γνωστή έγινε η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Κηφισιά Tutu Deals, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ να συναντά την Κηφισιά στο «Άγγελος Ράμφος», το Σάββατο(16/09), στις 19:00.

Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, ο Ντούσαν Κέρκεζ ανακοίνωσε την αποστολή για την αυριανή αναμέτρηση.

Από αυτήν απουσιάζουν ο Κρίστοφερ Νούνιες, που συνεχίζει την αποθεραπεία του, αλλά και ο Γιώργος Τζοβάρας, που είχε ένα χτύπημα στη γάμπα στην προπόνηση της Κυριακής και όπως είχαμε αναφέρει ξανά, δεν θα προλάβαινε να είναι έτοιμος πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Σε ό,τι αφορά τον Νούνιες, αξίζει να σημειωθεί πως κλήθηκε κανονικά στην αποστολή της Κόστα Ρίκα, για τα παιχνίδια απέναντι στο Κουρασάο, την Αϊτή και τη Νικαράγουα.

Ωστόσο, κρίθηκε πιο σωστό να μείνει εκτός αποστολής και να συνεχίσει να βρίσκεται στο Περιστέρι, μετά την προτροπή των γιατρών.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ατρομήτου για το ματς απέναντι στην Κηφισιά Tutu Deals:

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Σερζίνιο, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας, Τσιλούλης».