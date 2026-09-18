Μάζης: "Κάναμε το πρώτο βήμα, αύριο πρέπει να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας"

Όσα δήλωσε ο τεχνικός των "πράσινων" μετά τη νίκη επί της Γιαντράν ενόψει του "τελικού" με την Χόνβεντ

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 14-15 της Γιαντράν και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League στο πόλο ανδρών.

Το «τριφύλλι» έκανε αυτό που έπρεπε στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου και πλέον στρέφει την προσοχή του στο ματς με τη Χόνβεντ (19/9, 21:00). Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Δημήτρης Νικολαΐδης με τέσσερα τέρματα και από τρία πέτυχαν οι Κοπελιάδης και Καλογερόπουλος.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Δημήτρης Μάζης σημείωσε τα εξής:

«Κάναμε το πρώτο βήμα. Αύριο πρέπει να παρουσιάστουμε καλύτεροι για να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας».