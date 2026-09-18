Ταβάρες: «Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε - Θα δούμε τι θα γίνει στον τελικό»

Ο Έντι Ταβάρες στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Ντουμπάι τόνισε πως η «Βασίλισσα» δεν έχασε ποτέ την πίστη της.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να βρέθηκε στο -16 απέναντι στην Ντουμπάι (36-20), όμως σε κανένα σημείο δεν παράτησε τον ημιτελικό του Super Cup και επικράτησε στο τέλος με 98-96. «Κλείδωσε», έτσι, την… επανάληψη του περσινού τελικού της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Ο Έντι Ταβάρες, μετά τον αγώνα, στάθηκε στο γεγονός πως οι Μαδριλένοι δεν παράτησαν το ματς και ότι πίστευαν ότι μπορούσαν να πάρουν τη νίκη.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Παίζουν πολύ καλά και διαθέτουν πολύ καλούς παίκτες επιθετικά. Προσπαθήσαμε να τους σταματήσουμε, αλλά ήταν δύσκολο. Τουλάχιστον μείναμε μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος, πιστεύοντας ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Προσπαθήσουμε να ανακάμψουμε με κάθε τρόπο. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει».