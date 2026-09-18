UEFA και CONCACAF προτείνουν στη FIFA χρηματοδότηση 10 εκ. δολάρια στις 211 ομοσπονδίες

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, και ο πρόεδρος της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, ζήτησαν την πραγματοποίηση ανεξάρτητου ελέγχου στα οικονομικά αποθεματικά της FIFA και πρότειναν τη διανομή 2,1 δισ. δολαρίων στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της, σε μία ακόμη ένδειξη των αυξανόμενων εντάσεων γύρω από το εγκαταλειφθέν σχέδιο FIFA Forward Enterprise.

Η πρόταση θα εξασφάλιζε τουλάχιστον 10 εκατ. δολάρια σε κάθε ομοσπονδία-μέλος για την τετραετία 2027-30 και θα ήταν επιπλέον της χρηματοδότησης που έχει ήδη δεσμευτεί μέσω του προγράμματος Forward της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τους δύο αντιπροέδρους της FIFA σε επιστολή που απέστειλαν την Παρασκευή στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και την οποία είδε το Reuters.

Το FIFA Forward Enterprise (FFE) είχε παρουσιαστεί στις 211 ομοσπονδίες-μέλη ως ένα σχέδιο μέσω του οποίου θα πωλούνταν σε εξωτερικούς επενδυτές δικαιώματα συμμετοχής σε διοργανώσεις της FIFA, με στόχο τη σημαντική αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Το FFE εγκαταλείφθηκε έπειτα από τις αντιδράσεις που προκάλεσε, ωστόσο ο Ινφαντίνο αναμένεται να διεκδικήσει νέα θητεία, την ώρα που οι αντίπαλοί του δυσκολεύονται να βρουν υποψήφιο για να τον αντιμετωπίσει στις εκλογές του Μαρτίου 2027. Οι Τσεφέριν και Μονταλιάνι υποστήριξαν πως η ανάλυση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων και των προϋπολογισμών της FIFA δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο ήταν απαραίτητη μία τέτοια συναλλαγή.

«Η ανάλυσή μας εγείρει πλέον ένα σημαντικό ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο η προτεινόμενη συναλλαγή ήταν απαραίτητη για την παροχή περισσότερων πόρων στις ομοσπονδίες-μέλη», αναφέρεται στην επιστολή. Όπως σημειώνουν, η FIFA οδεύει προς την ολοκλήρωση της τετραετίας 2023-26 με αποθεματικά περίπου 6 δισ. δολαρίων, τα υψηλότερα στην ιστορία της, και υποστηρίζουν πως η παγκόσμια ομοσπονδία έχει ήδη τη δυνατότητα να διαθέσει σημαντικά περισσότερα χρήματα στις εθνικές ομοσπονδίες από τον ισολογισμό της.

Με βάση την πρότασή τους, τουλάχιστον 10 εκατ. δολάρια θα διατεθούν σε κάθε μία από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη κατά την περίοδο 2027-30, για επενδύσεις σε υποδομές και ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται περίπου στα 2,1 δισ. δολάρια.

Η εφάπαξ αυτή διανομή θα είναι επιπλέον του υφιστάμενου προγράμματος FIFA Forward, το οποίο θα συνεχιστεί κανονικά.

Οι δύο αξιωματούχοι υποστηρίζουν ακόμη πως, ακόμη και μετά τη συγκεκριμένη διανομή, τα αποθεματικά της FIFA δεν θα υποχωρήσουν κάτω από περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε κανένα σημείο της επόμενης τετραετίας. Πρόκειται, όπως αναφέρουν, για επίπεδο περίπου 50% υψηλότερο από το ελάχιστο αποθεματικό που είχε προϋπολογίσει η ίδια η FIFA για την περίοδο 2023-26.

Οι Τσεφέριν και Μονταλιάνι αναγνωρίζουν πως η ανάλυσή τους βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο, καθώς συνδυάζει τα δημοσιευμένα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 2022-25 με εκτιμήσεις για το 2026 και παραδοχές για την τετραετία 2027-30.

Για τον λόγο αυτό ζητούν να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητος έλεγχος, με πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία και τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν, προτού κατατεθούν οποιεσδήποτε προτάσεις μέσω της διαδικασίας διακυβέρνησης της FIFA.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, όταν υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την οικονομική κατάσταση της FIFA στο τέλος του έτους, το Συμβούλιο της FIFA θα μπορεί να αποφασίσει εάν υπάρχει δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερη διανομή χρημάτων και εάν θα μπορούσε να ακολουθήσει αντίστοιχη καταβολή και στην τετραετία 2031-34.

Η επιστολή θέτει το ζήτημα και σε επίπεδο διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως οι ομοσπονδίες-μέλη δεν θα πρέπει να βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα μεταξύ της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και της δυνατότητας να αξιολογούν ανεξάρτητα τις προτάσεις της FIFA.

«Η ανάπτυξη αποτελεί θεσμική ευθύνη της FIFA και όχι θέμα ατομικής διακριτικής ευχέρειας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι Τσεφέριν και Μονταλιάνι πρότειναν οι συνομοσπονδίες να ολοκληρώσουν από κοινού την ανάλυση και να συμφωνήσουν στο ύψος των αποθεματικών που θα μπορούσαν να διατεθούν απευθείας στις ομοσπονδίες-μέλη, με τις σχετικές εισηγήσεις να κατατεθούν προς εξέταση στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA.

Παράλληλα, ανέφεραν πως θα ζητήσουν από τους προέδρους των άλλων τεσσάρων ηπειρωτικών συνομοσπονδιών να στηρίξουν την πρόταση. Η FIFA δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.